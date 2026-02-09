В Костроме будут судить обвиняемого в попытке похищения ребенка

По данным следствия, мужчину будут судить не только за покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего, но и за покушение на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних.