Рейтинг@Mail.ru
В Костроме будут судить обвиняемого в попытке похищения ребенка - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/sk-2073319005.html
В Костроме будут судить обвиняемого в попытке похищения ребенка
В Костроме будут судить обвиняемого в попытке похищения ребенка - РИА Новости, 09.02.2026
В Костроме будут судить обвиняемого в попытке похищения ребенка
Обвиняемого в попытке похищения ребенка, не удавшейся благодаря местному школьнику, будут судить в Костроме, сообщило СУСК по Костромской области. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T21:20:00+03:00
2026-02-09T21:20:00+03:00
происшествия
костромская область
кострома
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260209/sapega-2073286321.html
https://ria.ru/20260209/draka-2073285965.html
костромская область
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, костромская область, кострома
Происшествия, Костромская область, Кострома
В Костроме будут судить обвиняемого в попытке похищения ребенка

СК: обвиняемого в попытке похищения ребенка будут судить в Костроме

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Обвиняемого в попытке похищения ребенка, не удавшейся благодаря местному школьнику, будут судить в Костроме, сообщило СУСК по Костромской области.
По данным ведомства, в сентябре 2025 года на улице Мичуринцев в Костроме незнакомец попытался увести малолетнего мальчика, взяв его за руку. Ставший свидетелем школьник Денис Смирнов потребовал отпустить ребёнка, но мужчина представился его отцом. По реакции мальчика Денис понял, что это ложь. Он бросил в злоумышленника камень, что позволило ребёнку вырваться и убежать. За этот поступок Денис Смирнов был награждён руководством СУСК благодарственным письмом "За активную гражданскую позицию и помощь в изобличении преступника".
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы по делу судьи Сапеги
Вчера, 19:20
Костромской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на похищение несовершеннолетнего и других преступлениях", - говорится в сообщении СУСК.
Ведомство уточняет, что расследование уголовного дела завершено.
По данным следствия, мужчину будут судить не только за покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего, но и за покушение на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Петербурге пациент попал в реанимацию после драки в приемном покое
Вчера, 19:16
 
ПроисшествияКостромская областьКострома
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала