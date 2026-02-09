https://ria.ru/20260209/sk-2073319005.html
В Костроме будут судить обвиняемого в попытке похищения ребенка
В Костроме будут судить обвиняемого в попытке похищения ребенка - РИА Новости, 09.02.2026
В Костроме будут судить обвиняемого в попытке похищения ребенка
Обвиняемого в попытке похищения ребенка, не удавшейся благодаря местному школьнику, будут судить в Костроме, сообщило СУСК по Костромской области. РИА Новости, 09.02.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Обвиняемого в попытке похищения ребенка, не удавшейся благодаря местному школьнику, будут судить в Костроме, сообщило СУСК по Костромской области.
По данным ведомства, в сентябре 2025 года на улице Мичуринцев в Костроме
незнакомец попытался увести малолетнего мальчика, взяв его за руку. Ставший свидетелем школьник Денис Смирнов потребовал отпустить ребёнка, но мужчина представился его отцом. По реакции мальчика Денис понял, что это ложь. Он бросил в злоумышленника камень, что позволило ребёнку вырваться и убежать. За этот поступок Денис Смирнов был награждён руководством СУСК благодарственным письмом "За активную гражданскую позицию и помощь в изобличении преступника".
"В Костромской области
перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в покушении на похищение несовершеннолетнего и других преступлениях", - говорится в сообщении СУСК.
Ведомство уточняет, что расследование уголовного дела завершено.
По данным следствия, мужчину будут судить не только за покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего, но и за покушение на совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, а также за злостное уклонение лица, осужденного к ограничению свободы, от отбывания наказания. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних.