СК завершил дело о хищении на гособоронзаказе в Калининградской области

По данным следствия, в 2022-2023 годах госзаказчик заключил с ООО "Комплитстрой Групп" и "Атенон" многомиллионные контракты на проведение строительных работ в Калининградской области. Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Масленникова, Архипова и Евдокимова. В 2022-2024 годах Масленников, Архипов и Евдокимов расходовали средства на цели, не связанные с исполнением госконтрактов, тем самым причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере.