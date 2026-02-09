https://ria.ru/20260209/sk-2073277341.html
СК завершил дело о хищении на гособоронзаказе в Калининградской области
СК завершил дело о хищении на гособоронзаказе в Калининградской области - РИА Новости, 09.02.2026
СК завершил дело о хищении на гособоронзаказе в Калининградской области
Военные следователи завершили расследование дела о многомиллионном хищении при выполнении гособоронзаказа по строительству в Калининградской области, сообщает... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:38:00+03:00
2026-02-09T18:38:00+03:00
2026-02-09T18:40:00+03:00
происшествия
россия
калининградская область
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_54:106:3214:1883_1920x0_80_0_0_85ca78791409a3423322742dd7a74d6a.jpg
https://ria.ru/20260209/sk-2073259930.html
https://ria.ru/20260209/poiski-2073088811.html
россия
калининградская область
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006246976_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_3ec24b20c9c5d05638c25f7955b701f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининградская область, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил дело о хищении на гособоронзаказе в Калининградской области
ГВСУ СК завершил дело о многомиллионном хищении на ГОЗ в Калининградской области
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Военные следователи завершили расследование дела о многомиллионном хищении при выполнении гособоронзаказа по строительству в Калининградской области, сообщает ГВСУ СК России.
"В Калининграде
военными следственными органами СК России
завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей коммерческих организаций "Комплитстрой Групп" и "Атенон" Михаила Масленникова, Александра Архипова и Артема Евдокимова. Они обвиняются в хищении денежных средств путем мошенничества при выполнении строительных работ на объектах Минобороны России на территории Калининградской области
(части 3 и 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении
ведомства на платформе Мах.
По данным следствия, в 2022-2023 годах госзаказчик заключил с ООО "Комплитстрой Групп" и "Атенон" многомиллионные контракты на проведение строительных работ в Калининградской области. Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Масленникова, Архипова и Евдокимова. В 2022-2024 годах Масленников, Архипов и Евдокимов расходовали средства на цели, не связанные с исполнением госконтрактов, тем самым причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время наложен арест на автомобили, строительную технику и земельные участки обвиняемых и подконтрольных юрлиц. Кроме того, по уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки.