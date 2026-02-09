Рейтинг@Mail.ru
СК завершил дело о хищении на гособоронзаказе в Калининградской области
18:38 09.02.2026
СК завершил дело о хищении на гособоронзаказе в Калининградской области
СК завершил дело о хищении на гособоронзаказе в Калининградской области - РИА Новости, 09.02.2026
СК завершил дело о хищении на гособоронзаказе в Калининградской области
Военные следователи завершили расследование дела о многомиллионном хищении при выполнении гособоронзаказа по строительству в Калининградской области, сообщает... РИА Новости, 09.02.2026
СК завершил дело о хищении на гособоронзаказе в Калининградской области

Сотрудники следственного комитета
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Сотрудники следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Военные следователи завершили расследование дела о многомиллионном хищении при выполнении гособоронзаказа по строительству в Калининградской области, сообщает ГВСУ СК России.
Калининграде военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей коммерческих организаций "Комплитстрой Групп" и "Атенон" Михаила Масленникова, Александра Архипова и Артема Евдокимова. Они обвиняются в хищении денежных средств путем мошенничества при выполнении строительных работ на объектах Минобороны России на территории Калининградской области (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства на платформе Мах.
По данным следствия, в 2022-2023 годах госзаказчик заключил с ООО "Комплитстрой Групп" и "Атенон" многомиллионные контракты на проведение строительных работ в Калининградской области. Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Масленникова, Архипова и Евдокимова. В 2022-2024 годах Масленников, Архипов и Евдокимов расходовали средства на цели, не связанные с исполнением госконтрактов, тем самым причинив Минобороны России ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время наложен арест на автомобили, строительную технику и земельные участки обвиняемых и подконтрольных юрлиц. Кроме того, по уголовному делу изъяты и осмотрены предметы и документы, допрошены свидетели, проведены очные ставки.
