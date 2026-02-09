https://ria.ru/20260209/sk-2073259930.html
СК оценил ущерб по делу о мошенничестве экс-чиновников мэрии Сургута
СК оценил ущерб по делу о мошенничестве экс-чиновников мэрии Сургута - РИА Новости, 09.02.2026
СК оценил ущерб по делу о мошенничестве экс-чиновников мэрии Сургута
Бывшему главе департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута (ХМАО) Алексею Дворникову и экс-заммэра города Виталию Шарову помимо... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:26:00+03:00
2026-02-09T17:26:00+03:00
2026-02-09T17:26:00+03:00
происшествия
сургут
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260209/sk-2073226821.html
https://ria.ru/20260209/poiski-2073088811.html
сургут
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК оценил ущерб по делу о мошенничестве экс-чиновников мэрии Сургута
СК оценил ущерб по делу экс-чиновников мэрии Сургута на 120 млн руб
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Бывшему главе департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута (ХМАО) Алексею Дворникову и экс-заммэра города Виталию Шарову помимо превышения полномочий вменяют еще и пособничество в мошенничестве, ущерб от их действий оценивается в сумму свыше 120 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
В июне 2025 года Сургутский городской суд арестовал Дворникова и Шарова по делу о превышении полномочий, повлекшем продажу муниципального имущества по заниженной стоимости. Ранее детали обвинения правоохранителями не раскрывались.
Как уточнили в понедельник в управлении, расследование дела в отношении уже бывших чиновников продолжается, выявлены дополнительные эпизоды их преступной деятельности.
В пресс-службе рассказали, что в 2023 году фигуранты организовали проведение фиктивного аукциона по продаже муниципального имущества АО "Агентство воздушных сообщений" путем ввода в качестве участника аукциона организации, подконтрольной знакомому индивидуальному предпринимателю. Создав условия для исключения потенциальных конкурентов, они обеспечили победу подконтрольного юрлица.
"По итогам фиктивного аукциона акции агентства были проданы по заниженной стоимости. По предварительным данным, в результате мошеннических действий администрации Сургута
причинен ущерб на сумму более 120 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он под стражей, а уголовные дела соединены в производстве.
"По мошенничеству им (Дворникову и Шарову – ред.) пока обвинение не предъявлено, но подозреваются в пособничестве", – добавили в пресс-службе.