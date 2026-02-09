СК оценил ущерб по делу о мошенничестве экс-чиновников мэрии Сургута

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Бывшему главе департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута (ХМАО) Алексею Дворникову и экс-заммэра города Виталию Шарову помимо превышения полномочий вменяют еще и пособничество в мошенничестве, ущерб от их действий оценивается в сумму свыше 120 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В июне 2025 года Сургутский городской суд арестовал Дворникова и Шарова по делу о превышении полномочий, повлекшем продажу муниципального имущества по заниженной стоимости. Ранее детали обвинения правоохранителями не раскрывались.

Как уточнили в понедельник в управлении, расследование дела в отношении уже бывших чиновников продолжается, выявлены дополнительные эпизоды их преступной деятельности.

В пресс-службе рассказали, что в 2023 году фигуранты организовали проведение фиктивного аукциона по продаже муниципального имущества АО "Агентство воздушных сообщений" путем ввода в качестве участника аукциона организации, подконтрольной знакомому индивидуальному предпринимателю. Создав условия для исключения потенциальных конкурентов, они обеспечили победу подконтрольного юрлица.

"По итогам фиктивного аукциона акции агентства были проданы по заниженной стоимости. По предварительным данным, в результате мошеннических действий администрации Сургута причинен ущерб на сумму более 120 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он под стражей, а уголовные дела соединены в производстве.