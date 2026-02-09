В Москве завели дело после госпитализации 12 человек в пансионате

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после госпитализации 12 человек в пансионате в Новой Москве, сообщает ГСУ СК России по столице.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала РИА Новости, что ведомство проводит эпидрасследование из-за данных о госпитализации 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы с симптомами ОРВИ.

Следователи установили, что не позднее 8 февраля постояльцы частного пансионата в Новой Москве были доставлены в больницы с предварительным диагнозом "внебольничная пневмония".