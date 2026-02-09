Рейтинг@Mail.ru
В Москве завели дело после госпитализации 12 человек в пансионате - РИА Новости, 09.02.2026
16:27 09.02.2026
В Москве завели дело после госпитализации 12 человек в пансионате
В Москве завели дело после госпитализации 12 человек в пансионате - РИА Новости, 09.02.2026
В Москве завели дело после госпитализации 12 человек в пансионате
Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после госпитализации 12 человек в пансионате в Новой Москве, сообщает ГСУ СК России по столице. РИА Новости, 09.02.2026
В Москве завели дело после госпитализации 12 человек в пансионате

СК: в Москве завели дело после госпитализации 12 человек в пансионате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после госпитализации 12 человек в пансионате в Новой Москве, сообщает ГСУ СК России по столице.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщала РИА Новости, что ведомство проводит эпидрасследование из-за данных о госпитализации 12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы с симптомами ОРВИ.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Сыктывкаре СК возбудил дело после публикации об отравлении школьников
Вчера, 15:41
"Следственным управлением по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
Следователи установили, что не позднее 8 февраля постояльцы частного пансионата в Новой Москве были доставлены в больницы с предварительным диагнозом "внебольничная пневмония".
"Следователями столичного Следственного комитета совместно с сотрудниками Роспотребнадзора осмотрено место происшествия, изъята необходимая документация. В настоящее время допрашиваются руководство и сотрудники учреждения", - заключили в столичном СК.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски Усольцевых
Вчера, 01:19
 
ПроисшествияРоссияНовая МоскваМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
