В Сыктывкаре СК возбудил дело после публикации об отравлении школьников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после публикации о массовом отравлении школьников в Сыктывкаре, доклад о его расследовании затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр СК РФ.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, в интернете сообщается о массовом отравлении школьников в Сыктывкаре , они пожаловались на плохое самочувствие якобы после того, как поели в школьных столовых.

Мэр Сыктывкара Максим Мартышин в воскресенье опроверг информацию "федерального сегмента Telegram" о якобы отравлении школьников в столице республики и закрытии школ на карантин.

"Опровергаю информацию о якобы массовом закрытии школ города на карантин... По вопросам некачественного питания, о которых писали в соцсетях, установлено, что факты отравления детей не нашли своего подтверждения", – заявил чиновник.

Как уточнил Мартышин, по состоянию на понедельник на карантин по сезонным вирусным заболеваниям закрыты четыре школы, в двух из которых учебный процесс планируется возобновить на текущей неделе.