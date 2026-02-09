Рейтинг@Mail.ru
В Сыктывкаре СК возбудил дело после публикации об отравлении школьников
15:41 09.02.2026
В Сыктывкаре СК возбудил дело после публикации об отравлении школьников
В Сыктывкаре СК возбудил дело после публикации об отравлении школьников - РИА Новости, 09.02.2026
В Сыктывкаре СК возбудил дело после публикации об отравлении школьников
Уголовное дело возбуждено после публикации о массовом отравлении школьников в Сыктывкаре, доклад о его расследовании затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин, РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T15:41:00+03:00
2026-02-09T15:41:00+03:00
В Сыктывкаре СК возбудил дело после публикации об отравлении школьников

В Сыктывкаре возбудили уголовное дело после публикации об отравлении школьников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после публикации о массовом отравлении школьников в Сыктывкаре, доклад о его расследовании затребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщил информационный центр СК РФ.
Как отмечается в Telegram-канале ведомства, в интернете сообщается о массовом отравлении школьников в Сыктывкаре, они пожаловались на плохое самочувствие якобы после того, как поели в школьных столовых.
"В СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Республике Коми Андрея Николаевича Исаева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", – говорится в сообщении.
Мэр Сыктывкара Максим Мартышин в воскресенье опроверг информацию "федерального сегмента Telegram" о якобы отравлении школьников в столице республики и закрытии школ на карантин.
"Опровергаю информацию о якобы массовом закрытии школ города на карантин... По вопросам некачественного питания, о которых писали в соцсетях, установлено, что факты отравления детей не нашли своего подтверждения", – заявил чиновник.
Как уточнил Мартышин, по состоянию на понедельник на карантин по сезонным вирусным заболеваниям закрыты четыре школы, в двух из которых учебный процесс планируется возобновить на текущей неделе.
"В целом ситуация находится на постоянном контроле городского управления образования и Роспотребнадзора. Усилены меры профилактики, входной фильтр, на особый контроль взят питьевой режим, проводятся мероприятия с привлечением специализированных организаций", – добавил мэр Сыктывкара.
ПроисшествияСыктывкарРоссияРеспублика КомиСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
