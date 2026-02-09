"Интеррос" и "Сириус" договорились о комплексном сотрудничестве

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компания "Интеррос" и фонд "Талант и успех" объявили о начале совместной работы по развитию инфраструктуры и раскрытию природного и просветительского потенциала горного кластера "Роза Хутор", а также о партнерских экологических проектах, сообщает пресс-служба компании.
Соответствующее соглашение подписали председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин.
Одним из ключевых направлений сотрудничества в сфере экологии станет совместная работа "Интерроса" и "Сириуса" по разработке методических подходов и системы индикаторов для комплексного мониторинга влияния рекреационной нагрузки на компоненты экосистем.
Кроме этого, партнеры начали проработку совместного проекта по восстановлению популяции каштана посевного в районе Кавказских гор. Ученые Научно-технологического университета "Сириус" совместно с исследователями из партнерских научных институтов займутся изучением генетического разнообразия каштана, его фитосанитарным оздоровлением и отбором форм, устойчивых к комплексу биотических стрессоров.
Также "Интеррос" и "Сириус" договорились о совместном развитии системы экологических троп вблизи объектов Олимпийского наследия в горном кластере и организации объектов природно-познавательного туризма.
В рамках сотрудничества "Интеррос" и "Сириус" займутся подготовкой кадров для развития туризма. Стороны развернут волонтерские проекты, направленные на снижение антропогенной нагрузки. Новые возможности откроются для Российского международного олимпийского университета (РМОУ).
Как отметил Батехин, "Интеррос" и "Сириус" договорились объединять усилия и продвигать совместные проекты в самых разных сферах. Говоря о комплексном сотрудничестве, Батехин подчеркнул особую роль основателя компании Владимира Потанина в развитии современного российского Олимпийского движения и сочинской Олимпиады, и роль "Сириуса" в сохранении и приумножении олимпийского наследия.
"Союз, который у нас образовался, должен, с одной стороны, решить задачи сохранения Олимпийского наследия, а с другой, сделать так, чтобы люди, которые к нам приезжают, особенно с учетом геополитической обстановки, увидели, что наш курорт — лучший не только в России, но и мире. Территория "Сириуса", выход к морю с горным кластером — все это должно стать единым горноклиматическим, туристическим, экономическим курортом для развития и поддержания экологических и образовательных проектов. На наш взгляд, это суперидея, и, я думаю, что таких проектов у нас в стране нет", — сказал Батехин.
"Интеррос" — одна из крупнейших российских инвестиционных компаний. Создана в 1990 году Владимиром Потаниным. За более чем 35-летнюю историю бизнеса компания реализовала свыше 30 масштабных проектов во всех отраслях отечественной экономики. Инвестиционный портфель "Интерроса" включает активы в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности ("Норникель", ГРК "Быстринское"), девелопменте и туризме (деловой центр "Петровская сопка" на острове Русском, курорт "Роза Хутор" (Сочи), парк "Три Вулкана" (Камчатка), финтехе ("Т-Технологии", Точка Банк, "Яндекс"), ИТ-проектах (компании "Рексофт" и Selectel), венчурных инвестициях (фонд "Восход") и другие.
