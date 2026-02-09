Рейтинг@Mail.ru
"Интеррос" и "Сириус" договорились о комплексном сотрудничестве - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/sirius-2073074592.html
"Интеррос" и "Сириус" договорились о комплексном сотрудничестве
"Интеррос" и "Сириус" договорились о комплексном сотрудничестве - РИА Новости, 09.02.2026
"Интеррос" и "Сириус" договорились о комплексном сотрудничестве
Компания "Интеррос" и фонд "Талант и успех" объявили о начале совместной работы по развитию инфраструктуры и раскрытию природного и просветительского потенциала РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:00:00+03:00
2026-02-09T11:00:00+03:00
россия
русский (остров)
владимир потанин
интеррос
роза хутор
елена шмелева
сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073075098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba0f643c76e75784f6b835f90d56b7ca.jpg
https://ria.ru/20260128/putin-2070871923.html
https://ria.ru/20260128/putin-2070875720.html
россия
русский (остров)
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073075098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e166b5caa6b9ff9ba82961446262641d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, русский (остров), владимир потанин, интеррос, роза хутор, елена шмелева, сочи
Россия, Русский (остров), Владимир Потанин, Интеррос, Роза Хутор, Елена Шмелева, Сочи
"Интеррос" и "Сириус" договорились о комплексном сотрудничестве

Компания "Интеррос" и "Сириус" заключили соглашение о комплексном сотрудничестве

© Фото : Пресс-служба компании "Интеррос"Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева и генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин
Председатель Совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева и генеральный директор компании Интеррос Сергей Батехин - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Пресс-служба компании "Интеррос"
Председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева и генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Компания "Интеррос" и фонд "Талант и успех" объявили о начале совместной работы по развитию инфраструктуры и раскрытию природного и просветительского потенциала горного кластера "Роза Хутор", а также о партнерских экологических проектах, сообщает пресс-служба компании.
Соответствующее соглашение подписали председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и генеральный директор компании "Интеррос" Сергей Батехин.
Президент Владимир Путин встретился с руководителем Сириуса Еленой Шмелевой - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин принял с докладом главу Совета федеральной территории "Сириус"
28 января, 22:54
Одним из ключевых направлений сотрудничества в сфере экологии станет совместная работа "Интерроса" и "Сириуса" по разработке методических подходов и системы индикаторов для комплексного мониторинга влияния рекреационной нагрузки на компоненты экосистем.
Кроме этого, партнеры начали проработку совместного проекта по восстановлению популяции каштана посевного в районе Кавказских гор. Ученые Научно-технологического университета "Сириус" совместно с исследователями из партнерских научных институтов займутся изучением генетического разнообразия каштана, его фитосанитарным оздоровлением и отбором форм, устойчивых к комплексу биотических стрессоров.
Также "Интеррос" и "Сириус" договорились о совместном развитии системы экологических троп вблизи объектов Олимпийского наследия в горном кластере и организации объектов природно-познавательного туризма.
В рамках сотрудничества "Интеррос" и "Сириус" займутся подготовкой кадров для развития туризма. Стороны развернут волонтерские проекты, направленные на снижение антропогенной нагрузки. Новые возможности откроются для Российского международного олимпийского университета (РМОУ).
Как отметил Батехин, "Интеррос" и "Сириус" договорились объединять усилия и продвигать совместные проекты в самых разных сферах. Говоря о комплексном сотрудничестве, Батехин подчеркнул особую роль основателя компании Владимира Потанина в развитии современного российского Олимпийского движения и сочинской Олимпиады, и роль "Сириуса" в сохранении и приумножении олимпийского наследия.
"Союз, который у нас образовался, должен, с одной стороны, решить задачи сохранения Олимпийского наследия, а с другой, сделать так, чтобы люди, которые к нам приезжают, особенно с учетом геополитической обстановки, увидели, что наш курорт — лучший не только в России, но и мире. Территория "Сириуса", выход к морю с горным кластером — все это должно стать единым горноклиматическим, туристическим, экономическим курортом для развития и поддержания экологических и образовательных проектов. На наш взгляд, это суперидея, и, я думаю, что таких проектов у нас в стране нет", — сказал Батехин.
"Интеррос" — одна из крупнейших российских инвестиционных компаний. Создана в 1990 году Владимиром Потаниным. За более чем 35-летнюю историю бизнеса компания реализовала свыше 30 масштабных проектов во всех отраслях отечественной экономики. Инвестиционный портфель "Интерроса" включает активы в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности ("Норникель", ГРК "Быстринское"), девелопменте и туризме (деловой центр "Петровская сопка" на острове Русском, курорт "Роза Хутор" (Сочи), парк "Три Вулкана" (Камчатка), финтехе ("Т-Технологии", Точка Банк, "Яндекс"), ИТ-проектах (компании "Рексофт" и Selectel), венчурных инвестициях (фонд "Восход") и другие.
Встреча Путина с главой Совета федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин отметил наработки "Сириуса" в подготовке молодых талантов
28 января, 23:31
 
РоссияРусский (остров)Владимир ПотанинИнтерросРоза ХуторЕлена ШмелеваСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала