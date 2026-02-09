https://ria.ru/20260209/simferopol-2073296086.html
В Симферополе мужчина бросил самодельную петарду на территорию храма
Симферополец бросил на территорию одного из храмов города самодельную петарду, его задержали, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 09.02.2026
В Симферополе задержали мужчину, бросившего петарду на территорию храма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Симферополец бросил на территорию одного из храмов города самодельную петарду, его задержали, сообщает крымское управление СК РФ.
"Злоумышленник бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе самодельное пиротехническое устройство. В результате противоправных действий жителя Симферополя
никто не пострадал, разрушений на территории храма и самого сооружения не последовало", - говорится в сообщении
.
Подозреваемый 41-летний местный житель был установлен и задержан сотрудниками полиции и ФСБ
.
"Свою вину житель Симферополя признал. В ходе обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты компоненты для изготовления пиротехнического устройства, купленные им в интернете", - подчеркнули в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления религиозных чувств верующих.
В свою очередь, в пресс-службе МВД Крыма
сообщили, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за хулиганство.
"В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что самостоятельно изготовил пиротехническое средство и в состоянии алкогольного опьянения запустил из окна своей квартиры ради развлечения. Устройство сдетонировало на территории храма, расположенного под окнами его дома", - рассказали в полиции.
На месте происшествия силовики обнаружили и изъяли фрагменты бумаги и изоляционной ленты со следами копоти.