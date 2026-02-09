Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе мужчина бросил самодельную петарду на территорию храма - РИА Новости, 09.02.2026
20:02 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/simferopol-2073296086.html
В Симферополе мужчина бросил самодельную петарду на территорию храма
В Симферополе мужчина бросил самодельную петарду на территорию храма - РИА Новости, 09.02.2026
В Симферополе мужчина бросил самодельную петарду на территорию храма
Симферополец бросил на территорию одного из храмов города самодельную петарду, его задержали, сообщает крымское управление СК РФ. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:02:00+03:00
2026-02-09T20:02:00+03:00
происшествия
симферополь
россия
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия, симферополь, россия, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Симферополь, Россия, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Симферополе мужчина бросил самодельную петарду на территорию храма

В Симферополе задержали мужчину, бросившего петарду на территорию храма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Симферополец бросил на территорию одного из храмов города самодельную петарду, его задержали, сообщает крымское управление СК РФ.
"Злоумышленник бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе самодельное пиротехническое устройство. В результате противоправных действий жителя Симферополя никто не пострадал, разрушений на территории храма и самого сооружения не последовало", - говорится в сообщении.
Петарда - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Москвичей испугал похожий на взрыв звук от петард, пущенных подростками
16 января, 23:32
Подозреваемый 41-летний местный житель был установлен и задержан сотрудниками полиции и ФСБ.
"Свою вину житель Симферополя признал. В ходе обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты компоненты для изготовления пиротехнического устройства, купленные им в интернете", - подчеркнули в пресс-службе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту оскорбления религиозных чувств верующих.
В свою очередь, в пресс-службе МВД Крыма сообщили, что в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело за хулиганство.
"В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что самостоятельно изготовил пиротехническое средство и в состоянии алкогольного опьянения запустил из окна своей квартиры ради развлечения. Устройство сдетонировало на территории храма, расположенного под окнами его дома", - рассказали в полиции.
На месте происшествия силовики обнаружили и изъяли фрагменты бумаги и изоляционной ленты со следами копоти.
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе метро
1 декабря 2025, 11:20
 
ПроисшествияСимферопольРоссияРеспублика КрымСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
