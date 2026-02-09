Посол в Швеции предупредил о принятии мер при задержании судов на Балтике

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия примет меры, если случаи задержания российских судов в балтийских проливах будут повторяться, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя задержание судна "Адлер" шведскими властями.

Шведские правоохранители 21 декабря 2025 года задержали российский сухогруз "Адлер", вставший на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки двигателя. На следующий день судну разрешили покинуть шведские территориальные воды.

"Пока задержание "Адлера" остается единственным случаем такого рода с российскими судами в проливе Зунд (Эресунн). В случае повторения подобных ситуаций неминуемо встанет вопрос о мерах, которые необходимо будет предпринимать для обеспечения законных прав и интересов российских моряков, судовладельцев и их клиентов в балтийских проливах", - сказал глава дипмиссии.