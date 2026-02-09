Рейтинг@Mail.ru
Посол в Швеции предупредил о принятии мер при задержании судов на Балтике
11:00 09.02.2026 (обновлено: 11:03 09.02.2026)
Посол в Швеции предупредил о принятии мер при задержании судов на Балтике
Посол в Швеции предупредил о принятии мер при задержании судов на Балтике
Россия примет меры, если случаи задержания российских судов в балтийских проливах будут повторяться, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме... РИА Новости, 09.02.2026
россия, швеция, в мире, стокгольм (город), сергей беляев
Россия, Швеция, В мире, Стокгольм (город), Сергей Беляев
Посол в Швеции предупредил о принятии мер при задержании судов на Балтике

Посол в Швеции: Москва примет меры при задержании российских судов на Балтике

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия примет меры, если случаи задержания российских судов в балтийских проливах будут повторяться, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев, комментируя задержание судна "Адлер" шведскими властями.
Шведские правоохранители 21 декабря 2025 года задержали российский сухогруз "Адлер", вставший на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки двигателя. На следующий день судну разрешили покинуть шведские территориальные воды.
"Пока задержание "Адлера" остается единственным случаем такого рода с российскими судами в проливе Зунд (Эресунн). В случае повторения подобных ситуаций неминуемо встанет вопрос о мерах, которые необходимо будет предпринимать для обеспечения законных прав и интересов российских моряков, судовладельцев и их клиентов в балтийских проливах", - сказал глава дипмиссии.
Флаг Швеции в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Посол России в Стокгольме рассказал о выгоде Швеции от конфликта на Украине
7 февраля, 08:58
 
Россия Швеция В мире Стокгольм (город) Сергей Беляев
 
 
