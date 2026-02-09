Россия учтет в военном планировании милитаризацию Швеции, заявил посол

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия учтет в своем военном планировании милитаризацию Швеции и ее острова Готланд в Балтийском море, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
14 января, 08:00
Посол добавил, что Швеция проводит милитаризацию острова Готланд в Балтийском море под предлогом "особой стратегической важности" для обеспечения безопасности страны и Балтики.
"Вдобавок к этому буквально совсем недавно оппозиция обратилась с призывом к правительству разместить на Готланде многонациональный воинский контингент, усилить присутствие армейских подразделений, укрепить систему ПВО/ПРО, а также создать там амфибийно-десантный батальон. И все это для противодействия мнимой "российской угрозе", - рассказал глава дипмиссии.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".