Россия учтет в военном планировании милитаризацию Швеции, заявил посол

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия учтет в своем военном планировании милитаризацию Швеции и ее острова Готланд в Балтийском море, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

"Вдобавок к этому буквально совсем недавно оппозиция обратилась с призывом к правительству разместить на Готланде многонациональный воинский контингент, усилить присутствие армейских подразделений, укрепить систему ПВО/ПРО, а также создать там амфибийно-десантный батальон. И все это для противодействия мнимой "российской угрозе", - рассказал глава дипмиссии.