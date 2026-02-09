Рейтинг@Mail.ru
Россия учтет в военном планировании милитаризацию Швеции, заявил посол - РИА Новости, 09.02.2026
08:26 09.02.2026
Россия учтет в военном планировании милитаризацию Швеции, заявил посол
в мире
россия
швеция
готланд (губерния)
сергей беляев
владимир путин
в мире, россия, швеция, готланд (губерния), сергей беляев, владимир путин
В мире, Россия, Швеция, Готланд (губерния), Сергей Беляев, Владимир Путин
Россия учтет в военном планировании милитаризацию Швеции, заявил посол

Посол Беляев: Россия учтет милитаризацию Швеции и острова Готланд на Балтике

© Фото : Joel Thungren/FörsvarsmaktenСтрельба из американской РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд во время учений НАТО
Стрельба из американской РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Joel Thungren/Försvarsmakten
Стрельба из американской РСЗО HIMARS на шведском острове Готланд во время учений НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия учтет в своем военном планировании милитаризацию Швеции и ее острова Готланд в Балтийском море, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Провокационные шаги Швеции, создающие потенциальную угрозу безопасности России, не только не способствуют нормализации двусторонних отношений между нашими странами, но и вынуждают нас учитывать все это в нашем военно-политическом планировании", - сказал Беляев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
НАТО готова вступить в войну, но есть нюанс
14 января, 08:00
Посол добавил, что Швеция проводит милитаризацию острова Готланд в Балтийском море под предлогом "особой стратегической важности" для обеспечения безопасности страны и Балтики.
"Вдобавок к этому буквально совсем недавно оппозиция обратилась с призывом к правительству разместить на Готланде многонациональный воинский контингент, усилить присутствие армейских подразделений, укрепить систему ПВО/ПРО, а также создать там амфибийно-десантный батальон. И все это для противодействия мнимой "российской угрозе", - рассказал глава дипмиссии.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Швеция и НАТО на учениях отрабатывают конфликт с Россией, заявил посол
8 февраля, 06:05
 
В миреРоссияШвецияГотланд (губерния)Сергей БеляевВладимир Путин
 
 
