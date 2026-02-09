Рейтинг@Mail.ru
Модернизация армии в Швеции направлена против России, заявил посол Беляев
05:13 09.02.2026
Модернизация армии в Швеции направлена против России, заявил посол Беляев
Власти Швеции не скрывают, что инициативы по модернизации вооруженных сил королевства направлены против России, заявил в интервью РИА Новости посол России в... РИА Новости, 09.02.2026
в мире, швеция, россия, стокгольм (город), сергей беляев
Модернизация армии в Швеции направлена против России, заявил посол Беляев

© AP Photo / Roman KoksarovШведские военнослужащие
Шведские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти Швеции не скрывают, что инициативы по модернизации вооруженных сил королевства направлены против России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Швеции происходит глубокая и многоплановая модернизация вооруженных сил форсированными темпами… При этом в Швеции даже не находят нужным скрывать, что все эти инициативы направлены против России", - сказал посол.
Посол России рассказал о сложностях работы в Швеции
8 февраля, 15:38
Посол России рассказал о сложностях работы в Швеции
8 февраля, 15:38
Глава дипмиссии добавил, что утвержденная шведским парламентом программа "тотальной обороны" на 2025-2030 годы предусматривает кратный рост оборонных расходов, инвестиции в принципиально новые типы вооружений, а также серьезные структурные изменения национальной армии. Посол напомнил, что шведские власти также анонсировали увеличение численности призывников, переход к более крупным военным соединениям.
"На новый уровень выходит шведский военный флот. С учетом объявленных планов закупки четырех фрегатов можно говорить о том, что военное командование Швеции стремится существенно расширить его возможности: помимо обороны прибрежных зон в Балтийском море, закладывается принципиальная возможность проведения операций в других регионах", - рассказал Беляев.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Швеция и НАТО на учениях отрабатывают конфликт с Россией, заявил посол
8 февраля, 06:05
 
