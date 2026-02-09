Модернизация армии в Швеции направлена против России, заявил посол Беляев

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Власти Швеции не скрывают, что инициативы по модернизации вооруженных сил королевства направлены против России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Глава дипмиссии добавил, что утвержденная шведским парламентом программа "тотальной обороны" на 2025-2030 годы предусматривает кратный рост оборонных расходов, инвестиции в принципиально новые типы вооружений, а также серьезные структурные изменения национальной армии. Посол напомнил, что шведские власти также анонсировали увеличение численности призывников, переход к более крупным военным соединениям.