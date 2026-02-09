https://ria.ru/20260209/shtraf-2073295929.html
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии - РИА Новости, 09.02.2026
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии
Суд Самары назначил штраф на сумму 30 тысяч рублей представителю непарламентской партии Григорию Еремееву по административному делу о дискредитации Вооруженных... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:01:00+03:00
2026-02-09T20:01:00+03:00
2026-02-09T20:01:00+03:00
происшествия
россия
самара
украина
самарская губернская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260209/sapega-2073286321.html
https://ria.ru/20260209/sud-2073288925.html
россия
самара
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самара, украина, самарская губернская дума
Происшествия, Россия, Самара, Украина, Самарская Губернская Дума
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии
Суд Самары оштрафовал на 30 тыс руб представителя партии за дискредитацию армии
САМАРА, 9 фев - РИА Новости. Суд Самары назначил штраф на сумму 30 тысяч рублей представителю непарламентской партии Григорию Еремееву по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ во время выступления на заседании Самарской губернской думы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил признать Еремеева Григория Николаевича… виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала судья.
В протоколе административного правонарушения указано, что 25 декабря 2025 года Еремеев, являясь представителем Демократической партии, на заседании Самарской губернской думы
выступил с публичным докладом, направленным на подрыв доверия к законному использованию Вооруженных сил России
на территории Украины
в специальной военной операции по защите граждан ДНР
и ЛНР
. Тем самым Еремеев совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны, ее граждан и поддержания международного мира и безопасности.
Представитель МВД уточнил в суде, что Еремеев в своем докладе призвал депутатов "признать свою вину за провал СВО".
Сам Еремеев просил судью прекратить административное производство, так как во время выступления у него не было цели дискредитировать Вооруженные силы РФ.