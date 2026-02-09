Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии

САМАРА, 9 фев - РИА Новости. Суд Самары назначил штраф на сумму 30 тысяч рублей представителю непарламентской партии Григорию Еремееву по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ во время выступления на заседании Самарской губернской думы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил признать Еремеева Григория Николаевича… виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала судья.

В протоколе административного правонарушения указано, что 25 декабря 2025 года Еремеев, являясь представителем Демократической партии, на заседании Самарской губернской думы выступил с публичным докладом, направленным на подрыв доверия к законному использованию Вооруженных сил России на территории Украины в специальной военной операции по защите граждан ДНР ЛНР . Тем самым Еремеев совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны, ее граждан и поддержания международного мира и безопасности.

Представитель МВД уточнил в суде, что Еремеев в своем докладе призвал депутатов "признать свою вину за провал СВО".