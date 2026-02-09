Рейтинг@Mail.ru
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:01 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/shtraf-2073295929.html
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии - РИА Новости, 09.02.2026
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии
Суд Самары назначил штраф на сумму 30 тысяч рублей представителю непарламентской партии Григорию Еремееву по административному делу о дискредитации Вооруженных... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:01:00+03:00
2026-02-09T20:01:00+03:00
происшествия
россия
самара
украина
самарская губернская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
https://ria.ru/20260209/sapega-2073286321.html
https://ria.ru/20260209/sud-2073288925.html
россия
самара
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самара, украина, самарская губернская дума
Происшествия, Россия, Самара, Украина, Самарская Губернская Дума
Суд Самары оштрафовал представителя партии за дискредитацию армии

Суд Самары оштрафовал на 30 тыс руб представителя партии за дискредитацию армии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 9 фев - РИА Новости. Суд Самары назначил штраф на сумму 30 тысяч рублей представителю непарламентской партии Григорию Еремееву по административному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ во время выступления на заседании Самарской губернской думы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил признать Еремеева Григория Николаевича… виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала судья.
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы по делу судьи Сапеги
Вчера, 19:20
В протоколе административного правонарушения указано, что 25 декабря 2025 года Еремеев, являясь представителем Демократической партии, на заседании Самарской губернской думы выступил с публичным докладом, направленным на подрыв доверия к законному использованию Вооруженных сил России на территории Украины в специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР. Тем самым Еремеев совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов страны, ее граждан и поддержания международного мира и безопасности.
Представитель МВД уточнил в суде, что Еремеев в своем докладе призвал депутатов "признать свою вину за провал СВО".
Сам Еремеев просил судью прекратить административное производство, так как во время выступления у него не было цели дискредитировать Вооруженные силы РФ.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд приговорил двух калининградцев к колонии за убийство коллекционера
Вчера, 19:29
 
ПроисшествияРоссияСамараУкраинаСамарская Губернская Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала