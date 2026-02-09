Рейтинг@Mail.ru
Глава Севастополя поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 09.02.2026 (обновлено: 17:32 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/sevastopol-2073259191.html
Глава Севастополя поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов
Глава Севастополя поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов - РИА Новости, 09.02.2026
Глава Севастополя поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов в городе, которые не соблюдают требования проведения массовых... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T17:24:00+03:00
2026-02-09T17:32:00+03:00
общество
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024782588_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_4d02616b84fe1564a1ca4f77afba354e.jpg
https://ria.ru/20260209/saburov-2073108398.html
https://ria.ru/20260207/sevastopol-2072900503.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024782588_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_ce619a8fe984bc9cd66d1090fc6ac404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, севастополь, михаил развожаев
Общество, Севастополь, Михаил Развожаев
Глава Севастополя поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов

Развожаев поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов в Севастополе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Михаил Развожаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Михаил Развожаев на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов в городе, которые не соблюдают требования проведения массовых мероприятий.
Ранее Развожаев сообщил, что запретил концерт блогера и стримера Иванa Золо в Севастополе по мотивам нравственного аспекта и безопасности, так как в городе продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. В соответствии с решением оперативного штаба, все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с органами власти, напомнил он.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В Челябинске отменили стендап-концерт Сабурова
Вчера, 08:12
"По поводу этих всех непонятых концертов, которые у нас пытаются организовать в Севастополе. Отработайте вместе с МВД все наши увеселительные заведения, которые производят по своему наитию разные акции. В какой-то своей реальности живут, надо как-то их вернуть в реальность", - поручил Развожаев на аппаратном совещании правительства города.
По его словам, проведение массовых мероприятий в городе требует подачи заявки в департамент общественной безопасности и согласования оперативным штабом.
"С МВД проведите профилактическую работу и объясните всем правила, как это делается, если они планируют что-то проводить в городе", - сказал губернатор.
Блогер Иван Золо - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Губернатор Севастополя запретил концерт Ивана Золо
7 февраля, 15:57
 
ОбществоСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала