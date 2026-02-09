https://ria.ru/20260209/sevastopol-2073259191.html
Глава Севастополя поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов
Глава Севастополя поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов
Глава Севастополя поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов в городе, которые не соблюдают требования проведения массовых... РИА Новости, 09.02.2026
Глава Севастополя поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов
Развожаев поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов в городе, которые не соблюдают требования проведения массовых мероприятий.
Ранее Развожаев
сообщил, что запретил концерт блогера и стримера Иванa Золо в Севастополе
по мотивам нравственного аспекта и безопасности, так как в городе продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. В соответствии с решением оперативного штаба, все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с органами власти, напомнил он.
"По поводу этих всех непонятых концертов, которые у нас пытаются организовать в Севастополе. Отработайте вместе с МВД все наши увеселительные заведения, которые производят по своему наитию разные акции. В какой-то своей реальности живут, надо как-то их вернуть в реальность", - поручил Развожаев на аппаратном совещании правительства города.
По его словам, проведение массовых мероприятий в городе требует подачи заявки в департамент общественной безопасности и согласования оперативным штабом.
"С МВД проведите профилактическую работу и объясните всем правила, как это делается, если они планируют что-то проводить в городе", - сказал губернатор.