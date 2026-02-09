Глава Севастополя поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "вернуть в реальность" организаторов концертов в городе, которые не соблюдают требования проведения массовых мероприятий.

Ранее Развожаев сообщил, что запретил концерт блогера и стримера Иванa Золо в Севастополе по мотивам нравственного аспекта и безопасности, так как в городе продолжает действовать высокий (желтый) уровень террористической опасности. В соответствии с решением оперативного штаба, все массовые мероприятия в обязательном порядке должны согласовываться с органами власти, напомнил он.

"По поводу этих всех непонятых концертов, которые у нас пытаются организовать в Севастополе. Отработайте вместе с МВД все наши увеселительные заведения, которые производят по своему наитию разные акции. В какой-то своей реальности живут, надо как-то их вернуть в реальность", - поручил Развожаев на аппаратном совещании правительства города.

По его словам, проведение массовых мероприятий в городе требует подачи заявки в департамент общественной безопасности и согласования оперативным штабом.