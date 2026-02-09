Рейтинг@Mail.ru
Т-Банк расширил сценарии сервиса "Защитим или вернем деньги"
15:59 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/servis-2073231988.html
Т-Банк расширил сценарии сервиса "Защитим или вернем деньги"
Т-Банк и Т-Мобайл расширили бесплатный сервис "Защитим или вернем деньги", включив в него новые мошеннические сценарии, сообщили в банке. РИА Новости, 09.02.2026
© iStock.com / damircudicСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© iStock.com / damircudic
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Т-Банк и Т-Мобайл расширили бесплатный сервис "Защитим или вернем деньги", включив в него новые мошеннические сценарии, сообщили в банке.
Сервис предотвращает телефонное мошенничество и компенсирует клиентам ущерб, если технологическая защита не сработает. За 2025 год сервис помог предотвратить хищения на 2,6 миллиарда рублей со счетов клиентов и компенсировал 18,5 миллиона рублей.
Теперь банк выявляет и предотвращает новые паттерны мошенничества. Речь идет о том, когда между первым звонком мошенников и переводом денег прошло до 96 часов (ранее ИИ-технологии умели распознавать сценарии, разворачивающиеся в рамках 24 часов).
Также речь идет о сценарии, когда взаимодействие со злоумышленниками началось с письма по электронной почте, сообщения в мессенджере или СМС, после которого следовал звонок на Т-Мобайл (ранее технологии срабатывали только на звонок по сотовой связи как первый шаг коммуникации мошенников с клиентом).
Банк и мобильный оператор также поделились первым кейсом возмещения по новым правилам. 1,5 млн рублей компенсации получила клиентка, которую злоумышленники вынудили позвонить им самой. Аферисты использовали схему с имитацией взлома Госуслуг и "представителями" службы безопасности и Банка России, которые предлагают жертве "спасти" деньги, переведя их на безопасный счет. Все началось с фишингового письма о блокировке Госуслуг. В нем был указан номер для разблокировки, который на самом деле оказался мошенническим.
"В подавляющем большинстве случаев нам удается предотвратить кражу денег. Но сценарии, в которых дело доходит до возмещения средств, — это возможность усовершенствовать наши антифрод-технологии. Мы внимательно анализируем и разбираем каждую ситуацию, чтобы на ее примере дообучиться и пресечь следующую попытку реализации аналогичного сценария. Эти изменения могут быть разными: добавление новых мошеннических схем, внесение изменений в логики отслеживания потенциального фрода или в условия возмещения и другие. Важно, что клиент при этом не теряет деньги: мы компенсируем ему потери", - отметил руководитель центра экосистемной защиты Т-Банка Олег Замиралов.
 
