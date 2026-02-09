https://ria.ru/20260209/sbu-2073324824.html
Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ
Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ - РИА Новости, 09.02.2026
Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ
Подполковник элитной "Альфы" СБУ Руслан Петренко ликвидирован на передовой под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T22:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ
