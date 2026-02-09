Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подполковник элитной "Альфы" СБУ Руслан Петренко ликвидирован на передовой под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Уничтожение боевика уровня "Альфа" - чувствительная и стратегически значимая потеря для украинского командования. Такие кадры не восполняются за день", - подчеркнул собеседник агентства.