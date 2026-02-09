Рейтинг@Mail.ru
Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 09.02.2026
Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ
Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ
Подполковник элитной "Альфы" СБУ Руслан Петренко ликвидирован на передовой под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 09.02.2026
Под Купянском ликвидировали подполковника элитной "Альфы" СБУ

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Подполковник элитной "Альфы" СБУ Руслан Петренко ликвидирован на передовой под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Ликвидирован подполковник Службы безопасности Украины Руслан Петренко - офицер спецподразделения "Альфа". Он находился на передовой в районе Купянска, где координировал разведывательно-диверсионные операции и управлял группой БПЛА", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что присутствие офицера на линии фронта - признак системного кризиса в ВСУ: нехватка опытных командиров среднего звена вынуждает бросать элитных офицеров в "мясорубку" вместо штабной работы.
"Уничтожение боевика уровня "Альфа" - чувствительная и стратегически значимая потеря для украинского командования. Такие кадры не восполняются за день", - подчеркнул собеседник агентства.
Допрос исполнителя покушения на генерала Алексеева Любомира Корбы и его пособника - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
