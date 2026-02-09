СБУ засекретила данные о тратах на оборонительные сооружения

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Украинских аудиторов лишили возможности проверить расходование средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"В апреле прошлого года техническое задание и проект госконтракта на данные виды работ были засекречены Службой безопасности Украины. <...> Решение СБУ не позволяет аудиторам не только ответить на депутатский запрос, но и произвести полноценную проверку расходования бюджетных средств", — рассказали там.
Так, власти Сумской области по госконтракту перечислили 18 миллионов 561 тысячу долларов частной компании "Украинский институт проектирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры "Дипросвязь" на возведение оборонительных укреплений.
По словам собеседника агентства, аналогичная ситуация может сложиться и с проверкой в Черниговской области из-за скрытой информации.
Глава государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева заявила в декабре, что после коррупционного скандала в энергетике было принято решение провести аудит на 88 объектах хозяйствования, ОПК и госпредприятий Минобороны. Она отмечала, что во время проверки в оборонной сфере в 2023 году выявили значительное количество нарушений, а выводы ревизии стали основанием для уголовных производств и увольнения ряда чиновников.
