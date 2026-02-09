СБУ засекретила данные о тратах на оборонительные сооружения

«

"В апреле прошлого года техническое задание и проект госконтракта на данные виды работ были засекречены Службой безопасности Украины. <...> Решение СБУ не позволяет аудиторам не только ответить на депутатский запрос, но и произвести полноценную проверку расходования бюджетных средств", — рассказали там.