Рейтинг@Mail.ru
Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы по делу судьи Сапеги - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/sapega-2073286321.html
Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы по делу судьи Сапеги
Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы по делу судьи Сапеги - РИА Новости, 09.02.2026
Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы по делу судьи Сапеги
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционного иска в отношении председателя судебной... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T19:20:00+03:00
2026-02-09T19:20:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
нижегородский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_0:126:3096:1868_1920x0_80_0_0_06a7775103f799320fe32fa2a0167e02.jpg
https://ria.ru/20260209/sud-2073278716.html
https://ria.ru/20260209/sud-2073264505.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043989305_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c35d39a4007124bd1bf121572eb3cd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, нижегородский областной суд
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Нижегородский областной суд
Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы по делу судьи Сапеги

Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы в отношении судьи Сапеги

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГлава Верховного суда РФ Игорь Краснов
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Глава Верховного суда РФ Игорь Краснов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги, сообщил РИА Новости источник в судейском сообществе.
"Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы по Сапеге для предъявления антикоррупционного иска", - рассказал собеседник агентства.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд заочно приговорил экс-бенефициара Росэнергобанка к 11 годам колонии
Вчера, 18:50
Он добавил, что Сапега наряду со своим коллегой Виктором Фоминым, занимающим должность исполняющего обязанности председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского областного суда, просил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) о рекомендации на новую должность, но "в последний момент снял свою кандидатуру".
Ранее в понедельник, как сообщали РИА Новости в пресс-службе ВС РФ, по поручению Краснова ВККС отказалась рекомендовать на должность зампреда Нижегородского облсуда судью Виктора Фомина, его планируют лишить мантии, в ГП направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска. По данным информированного источника агентства, семья судьи располагает активами, которые не подтверждены доходами.
Сапега - председатель Совета судей Нижегородской области и председатель судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда.
Краснов в январе заявлял, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией, это, по его словам, касается и "различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия".
Юлия Тимошенко во время заседания Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Суд в Москве начал рассматривать заочное дело Тимошенко
Вчера, 17:41
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФНижегородский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала