Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы по делу судьи Сапеги

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги, сообщил РИА Новости источник в судейском сообществе.

Он добавил, что Сапега наряду со своим коллегой Виктором Фоминым, занимающим должность исполняющего обязанности председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского областного суда , просил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) о рекомендации на новую должность, но "в последний момент снял свою кандидатуру".

Ранее в понедельник, как сообщали РИА Новости в пресс-службе ВС РФ, по поручению Краснова ВККС отказалась рекомендовать на должность зампреда Нижегородского облсуда судью Виктора Фомина, его планируют лишить мантии, в ГП направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска. По данным информированного источника агентства, семья судьи располагает активами, которые не подтверждены доходами.

Сапега - председатель Совета судей Нижегородской области и председатель судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда.