Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы по делу судьи Сапеги
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Нижегородский областной суд
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционного иска в отношении председателя судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Вячеслава Сапеги, сообщил РИА Новости источник в судейском сообществе.
"Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов
поручил направить в Генпрокуратуру
материалы по Сапеге для предъявления антикоррупционного иска", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что Сапега наряду со своим коллегой Виктором Фоминым, занимающим должность исполняющего обязанности председателя судебной коллегии по административным делам Нижегородского областного суда
, просил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) о рекомендации на новую должность, но "в последний момент снял свою кандидатуру".
Ранее в понедельник, как сообщали РИА Новости в пресс-службе ВС РФ, по поручению Краснова ВККС отказалась рекомендовать на должность зампреда Нижегородского облсуда судью Виктора Фомина, его планируют лишить мантии, в ГП направлены материалы для предъявления антикоррупционного иска. По данным информированного источника агентства, семья судьи располагает активами, которые не подтверждены доходами.
Сапега - председатель Совета судей Нижегородской области
и председатель судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда.
Краснов в январе заявлял, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, в том числе в рамках борьбы с коррупцией, это, по его словам, касается и "различного рода мошенников на доверии, которые используют судебную сферу для личного обогащения, подрывая авторитет правосудия".