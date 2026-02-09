Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Колумбии назвал операцию США против Венесуэлы незаконной - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 09.02.2026 (обновлено: 15:10 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/santos-2073179372.html
Экс-президент Колумбии назвал операцию США против Венесуэлы незаконной
Экс-президент Колумбии назвал операцию США против Венесуэлы незаконной - РИА Новости, 09.02.2026
Экс-президент Колумбии назвал операцию США против Венесуэлы незаконной
Экс-президент Колумбии и лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос заявил, что операция США против Венесуэлы является нарушением международного права... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:12:00+03:00
2026-02-09T15:10:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
колумбия
николас мадуро
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ba15167c116ef5a0feb8dc428dbbbb50.jpg
https://ria.ru/20260208/machado-2073005248.html
сша
венесуэла
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062830647_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_1fd9801d1fb4cf76ec40fa4c1be0f36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, колумбия, николас мадуро, силия флорес, оон
В мире, США, Венесуэла, Колумбия, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН
Экс-президент Колумбии назвал операцию США против Венесуэлы незаконной

Сантос: операция США против Венесуэлы создала опасный прецедент

© AP Photo / Ariana CubillosЛа-Гуайра, Венесуэла
Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
Ла-Гуайра, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Экс-президент Колумбии и лауреат Нобелевской премии мира Хуан Мануэль Сантос заявил, что операция США против Венесуэлы является нарушением международного права и создает опасный прецедент.
"Это была незаконная операция, которая нарушает устав ООН, международное право и создает опасный прецедент", - поделился мнением Сантос в интервью газете Pais.
Он отметил, что одна из держав, создавших нынешний порядок международных отношений в целях предотвращения войн, нарушает существующие правила.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
США считают Мачадо помехой их целям в Венесуэле, пишет Politico
8 февраля, 13:35
 
В миреСШАВенесуэлаКолумбияНиколас МадуроСилия ФлоресООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала