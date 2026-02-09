Рейтинг@Mail.ru
ЕС предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:19 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/sanktsii-2073303511.html
ЕС предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России, пишут СМИ
ЕС предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
ЕС предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России, пишут СМИ
ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает внести в списки восемь российских НПЗ, в том числе в Туапсе, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:19:00+03:00
2026-02-09T20:19:00+03:00
экономика
россия
туапсе
москва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20260209/es-2073281425.html
россия
туапсе
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, туапсе, москва, евросоюз
Экономика, Россия, Туапсе, Москва, Евросоюз
ЕС предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России, пишут СМИ

Reuters: ЕС предложил внести восемь НПЗ в 20-й пакет антироссийских санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает внести в списки восемь российских НПЗ, в том числе в Туапсе, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS).
"ЕС предлагает внести в списки восемь российских НПЗ, в том числе в Туапсе, в 20-й пакет санкций", - говорится в сообщении агентства.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СМИ: ЕС хочет внести порты в третьих странах в санкционные списки по России
Вчера, 19:02
 
ЭкономикаРоссияТуапсеМоскваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала