https://ria.ru/20260209/sanktsii-2073303511.html
ЕС предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России, пишут СМИ
ЕС предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России, пишут СМИ - РИА Новости, 09.02.2026
ЕС предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России, пишут СМИ
ЕС в рамках новых санкций против РФ предлагает внести в списки восемь российских НПЗ, в том числе в Туапсе, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:19:00+03:00
2026-02-09T20:19:00+03:00
2026-02-09T20:19:00+03:00
экономика
россия
туапсе
москва
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c6fdade7b83923e995826f31d665b2d4.jpg
https://ria.ru/20260209/es-2073281425.html
россия
туапсе
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049794787_0:0:1774:1330_1920x0_80_0_0_558f29122fd243bb9edb50c2d738c37e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, туапсе, москва, евросоюз
Экономика, Россия, Туапсе, Москва, Евросоюз
ЕС предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России, пишут СМИ
Reuters: ЕС предложил внести восемь НПЗ в 20-й пакет антироссийских санкций