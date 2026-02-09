Рейтинг@Mail.ru
13:41 09.02.2026
Источник: ЕС проведет первое обсуждение 20-го пакета санкций против России
Источник: ЕС проведет первое обсуждение 20-го пакета санкций против России
экономика
еврокомиссия
санкции в отношении россии
экономика, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Источник: ЕС проведет первое обсуждение 20-го пакета санкций против России

Источник: ЕС проведет первое обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза проведут в понедельник во второй половине дня первое заседание для обсуждения предложения Еврокомиссии по 20-му пакету антироссийских санкций, сообщил РИА новости осведомленный европейский источник.
"Сегодня будет первое обсуждение и презентация Еврокомиссии", - сказал собеседник агентства.
Ранее ЕК заявляла, что планирует принять новый пакет санкций к 24 февраля. Она представила свое предложение на прошлой неделе.
