Источник: ЕС проведет первое обсуждение 20-го пакета санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза проведут в понедельник во второй половине дня первое заседание для обсуждения предложения Еврокомиссии по 20-му... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T13:41:00+03:00
2026-02-09T13:41:00+03:00
2026-02-09T13:41:00+03:00
экономика
еврокомиссия
санкции в отношении россии
2026
Источник: ЕС проведет первое обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций