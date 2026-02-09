Рейтинг@Mail.ru
США не спешат отменять санкции против России, заявил Лавров
10:16 09.02.2026 (обновлено: 12:22 09.02.2026)
США не спешат отменять санкции против России, заявил Лавров
США не спешат отменять санкции против России, заявил Лавров
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
джо байден
сергей лавров
брикс
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, брикс, лукойл, роснефть, турецкий поток, северный поток
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, БРИКС, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Турецкий поток, Северный поток
США не спешат отменять санкции против России, заявил Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять принятые его предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и иные меры экономического воздействия, несмотря на заявления о ярких перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
“При всех высказываниях администрации президента США Дональда Трампа о том, что необходимо ликвидировать развязанную Джо Байденом войну на Украине, договориться, убрать ее с повестки дня, и тогда, мол, откроются ясные, яркие перспективы российско-американского взаимовыгодного инвестиционного и прочего взаимодействия, все законы, которые Байден напринимал для "наказания" России после начала специальной военной операции, она не оспаривает”, - сказал он в интервью TV BRICS в преддверии Дня дипломатического работника.
Как напомнил министр, США ввели санкции в отношении “Лукойл” и “Роснефть” осенью 2025 года, причем сделали это через несколько недель после встречи российского лидера Владимира Путина и Трампа в Анкоридже, о которой так положительно отзывалась американская сторона.
Кроме того, США в нарушение конвенции ООН по морскому праву устраивают “войну” против танкеров в открытом море, оказывают давление на российских торговых партнеров, вынуждая их переходить на дорогой американский сжиженный природный газ, и желают контролировать ключевые маршруты поставок энергоносителей, включая “Турецкий поток”, газотранспортную систему Украины, взорванные “Северные потоки”. По словам Лаврова, Россия вынуждена учитывать все эти шаги, не вписывающиеся в честную конкуренцию.
“Оставаясь открытыми, так же как Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, к сотрудничеству со всеми странами, включая такую крупную державу, как Соединенные Штаты, мы находимся в ситуации, когда на этом пути сами американцы создают искусственные препоны. Мы вынуждены искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов со странами БРИКС”, - заключил он.
