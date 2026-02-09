США не спешат отменять санкции против России, заявил Лавров

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять принятые его предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и иные меры экономического воздействия, несмотря на заявления о ярких перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
“При всех высказываниях администрации президента США Дональда Трампа о том, что необходимо ликвидировать развязанную Джо Байденом войну на Украине, договориться, убрать ее с повестки дня, и тогда, мол, откроются ясные, яркие перспективы российско-американского взаимовыгодного инвестиционного и прочего взаимодействия, все законы, которые Байден напринимал для "наказания" России после начала специальной военной операции, она не оспаривает”, - сказал он в интервью TV BRICS в преддверии Дня дипломатического работника.
Как напомнил министр, США ввели санкции в отношении “Лукойл” и “Роснефть” осенью 2025 года, причем сделали это через несколько недель после встречи российского лидера Владимира Путина и Трампа в Анкоридже, о которой так положительно отзывалась американская сторона.
Кроме того, США в нарушение конвенции ООН по морскому праву устраивают “войну” против танкеров в открытом море, оказывают давление на российских торговых партнеров, вынуждая их переходить на дорогой американский сжиженный природный газ, и желают контролировать ключевые маршруты поставок энергоносителей, включая “Турецкий поток”, газотранспортную систему Украины, взорванные “Северные потоки”. По словам Лаврова, Россия вынуждена учитывать все эти шаги, не вписывающиеся в честную конкуренцию.
“Оставаясь открытыми, так же как Индия, Китай, Индонезия, Бразилия, к сотрудничеству со всеми странами, включая такую крупную державу, как Соединенные Штаты, мы находимся в ситуации, когда на этом пути сами американцы создают искусственные препоны. Мы вынуждены искать дополнительные защищенные пути развития наших финансовых, экономических, интеграционных, логистических и прочих проектов со странами БРИКС”, - заключил он.