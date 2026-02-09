США не спешат отменять санкции против России, заявил Лавров

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не спешит отменять принятые его предшественником Джо Байденом антироссийские шаги и иные меры экономического воздействия, несмотря на заявления о ярких перспективах сотрудничества Москвы и Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров.