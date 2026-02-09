Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик - РИА Новости, 09.02.2026
23:56 09.02.2026
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик - РИА Новости, 09.02.2026
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании в понедельник пролетел над Черным морем, выяснило РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T23:56:00+03:00
2026-02-09T23:56:00+03:00
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик

РИА Новости: над Черным морем заметили самолет-разведчик ВВС Великобритании

© Фото : Royal Air ForceСамолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : Royal Air Force
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 фев - РИА Новости. Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании в понедельник пролетел над Черным морем, выяснило РИА Новости со ссылкой на полетные данные.
Согласно маршруту движения, самолет вылетел с базы в британском городке Уоддингтон, пролетел через Европу до Черного моря, покружил между Крымом и Сочи и улетел обратно.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
