https://ria.ru/20260209/samolet-2073328918.html
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик - РИА Новости, 09.02.2026
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании в понедельник пролетел над Черным морем, выяснило РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T23:56:00+03:00
2026-02-09T23:56:00+03:00
2026-02-09T23:56:00+03:00
нато
в мире
черное море
европа
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564190529_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_2cc3bf1316a86cc1483e9b481f3e19b8.jpg
https://ria.ru/20260205/ssha-2072580450.html
черное море
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564190529_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_99e316667cd24ca8af1ce5feb8ede6eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, в мире, черное море, европа, россия
НАТО, В мире, Черное море, Европа, Россия
Над Черным морем заметили британский самолет-разведчик
РИА Новости: над Черным морем заметили самолет-разведчик ВВС Великобритании