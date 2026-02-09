Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе
Шоубиз
 
15:31 09.02.2026 (обновлено: 16:24 09.02.2026)
В РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе
В РПЦ осудили шутки Сабурова о Христе

Кипшидзе о Сабурове: шутить о Христе мог только человек без уважения к святыням

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе раскритиковал комика Нурлана Сабурова за шутки об Иисусе Христе.
"Оценка причин запрета въезда для данного человека находится за рамками церковной компетенции. Однако подобные "шутки" про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей", — сказал он РИА Новости.
С 30 января Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Решение принято в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, объяснили РИА Новости в правоохранительных органах.
После этого комик удалил все публикации в основной сетке своего профиля в сети Instagram*, а в России начали отменять его концерты.
* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию на 50 лет
Шоубиз
 
 
