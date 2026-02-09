В Оренбурге и Орске отменили концерты Сабурова

УФА, 9 фев - РИА Новости. Запланированные на март в Оренбурге и Орске концерты комика Нурлана Сабурова, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, отменены, сообщили РИА Новости представители концертных площадок.

"Мы сами отменили концерт. Организаторы не выходили на нас, мы сами им сообщили. Уже убрали рекламную афишу. Около 215 человек покупали у нас билеты, мы каждого обзвонили, вернули им деньги", - рассказал РИА Новости представитель культурно-досугового центра "Молодёжный" в Орске.