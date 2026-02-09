Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге и Орске отменили концерты Сабурова
09:34 09.02.2026
В Оренбурге и Орске отменили концерты Сабурова
Запланированные на март в Оренбурге и Орске концерты комика Нурлана Сабурова, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, отменены, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2026
общество
В Оренбурге и Орске отменили концерты Сабурова

УФА, 9 фев - РИА Новости. Запланированные на март в Оренбурге и Орске концерты комика Нурлана Сабурова, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, отменены, сообщили РИА Новости представители концертных площадок.
Выступления комика были намечены в Орске на 22 марта, в Оренбурге на 23 марта. Ранее РИА Новости выяснило, что в Оренбурге были выкуплены почти все билеты на концерт, в Орске - половина билетов.
"Мы сами отменили концерт. Организаторы не выходили на нас, мы сами им сообщили. Уже убрали рекламную афишу. Около 215 человек покупали у нас билеты, мы каждого обзвонили, вернули им деньги", - рассказал РИА Новости представитель культурно-досугового центра "Молодёжный" в Орске.
Сотрудник концертной площадки "Марсово поле" в Оренбурге тоже подтвердил агентству отмену выступления комика. "Концерт отменён, концерта не будет", - сказал собеседник.
Шестого февраля в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет: решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Сабуров прокомментировал запрет на въезд в Россию
8 февраля, 19:20
 
ОренбургОрскРоссияНурлан СабуровОбщество
 
 
