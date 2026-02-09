https://ria.ru/20260209/saburov-2073108398.html
В Челябинске отменили стендап-концерт Сабурова
Стендап-концерт Нурлана Сабурова, который был запланирован в Челябинске на 18 марта, отменен, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2026
ЧЕЛЯБИНСК, 9 фев - РИА Новости. Стендап-концерт Нурлана Сабурова, который был запланирован в Челябинске на 18 марта, отменен, выяснило РИА Новости.
На сайте МТС Live Холл, где расположен концертный зал "Таганай" вместимостью 2,5 тысячи мест, ранее указывалось, что на 20.00 18 марта был запланирован стендап-концерт Нурлана Сабурова
, на который было куплено 642 билета.
«
"Концерт отменен. Информация о порядке возврата купленных билетов в ближайшее время появится на сайте", - сказали в МТС Live Холл.
Как уточнили в организации, зрители смогут вернуть полную стоимость билетов за исключением сервисного сбора.
Как стало известно ранее, стоимость билетов на концерт Сабурова составляла от 1700 рублей на балконе до 7400 рублей в партере.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию
на 50 лет: решение было принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.