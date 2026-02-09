Рейтинг@Mail.ru
Названа самая подешевевшая рыба в России по итогам 2025 года
03:06 09.02.2026 (обновлено: 10:34 09.02.2026)
Названа самая подешевевшая рыба в России по итогам 2025 года
Названа самая подешевевшая рыба в России по итогам 2025 года - РИА Новости, 09.02.2026
Названа самая подешевевшая рыба в России по итогам 2025 года
Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам прошлого года, также в топ вошли скумбрия и треска, рассказали РИА Новости во Всероссийской... РИА Новости, 09.02.2026
экономика, россия, герман зверев
Экономика, Россия, Герман Зверев
Названа самая подешевевшая рыба в России по итогам 2025 года

РИА Новости: сельдь и треска стали самыми подешевевшими рыбами в 2025 году

Продажа рыбы в московском супермаркете
Продажа рыбы в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Продажа рыбы в московском супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам прошлого года, также в топ вошли скумбрия и треска, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
"Селедка — самая подешевевшая рыба по итогам 2025 года. В топ самых подешевевших в оптовом звене видов отечественной рыбопродукции вошли сельдь, скумбрия и треска", — сообщили в ассоциации со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурса".
Там уточнили, что атлантическая сельдь подешевела почти на треть — до 138 рублей за килограмм, тихоокеанская сельдь — на 30%, до 105 рублей за килограмм, атлантическая скумбрия — на 12,9%, до 270 рублей за килограмм, цена атлантической трески стала ниже на 8,4% и составила 490 рублей за килограмм.
"Рейтинг самых подешевевших видов рыб ярко демонстрирует, насколько сложным является ценообразование на рыбную продукцию в России. Да, показатели вылова — важный фактор, влияющий на оптовую цену, но далеко не единственный. К примеру, вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне снижается, но тем не менее цены и на сельдь, и на скумбрию, и на треску на внутреннем рынке в прошлом году не росли", — отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.
"Одновременно с этим вылов тихоокеанской сельди второй год бьет рекорды, но в 2024 году не привел к сиюминутному снижению цены. Отложенный эффект проявился только в прошлом году: цена снизилась на 30%. Рост издержек, "логистическое трение" — все это тоже факторы формирования цены", — добавил он.
ЭкономикаРоссияГерман Зверев
 
 
