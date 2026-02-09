Названа самая подешевевшая рыба в России по итогам 2025 года

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сельдь стала самой подешевевшей рыбой в опте в России по итогам прошлого года, также в топ вошли скумбрия и треска, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

"Селедка — самая подешевевшая рыба по итогам 2025 года. В топ самых подешевевших в оптовом звене видов отечественной рыбопродукции вошли сельдь, скумбрия и треска", — сообщили в ассоциации со ссылкой на данные мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП "Нацрыбресурса".

Там уточнили, что атлантическая сельдь подешевела почти на треть — до 138 рублей за килограмм, тихоокеанская сельдь — на 30%, до 105 рублей за килограмм, атлантическая скумбрия — на 12,9%, до 270 рублей за килограмм, цена атлантической трески стала ниже на 8,4% и составила 490 рублей за килограмм.

"Рейтинг самых подешевевших видов рыб ярко демонстрирует, насколько сложным является ценообразование на рыбную продукцию в России . Да, показатели вылова — важный фактор, влияющий на оптовую цену, но далеко не единственный. К примеру, вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне снижается, но тем не менее цены и на сельдь, и на скумбрию, и на треску на внутреннем рынке в прошлом году не росли", — отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев