БРИКС необходимо единство по острым международным вопросам, заявил Рябков
БРИКС необходимо единство по острым международным вопросам, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2026
БРИКС необходимо единство по острым международным вопросам, заявил Рябков
БРИКС необходимо выступать единой позицией по острым международным вопросам, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:09:00+03:00
2026-02-09T18:09:00+03:00
2026-02-09T18:09:00+03:00
БРИКС необходимо единство по острым международным вопросам, заявил Рябков
Рябков: БРИКС нужно выступать единой позицией по острым международным вопросам
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — РИА Новости. БРИКС необходимо выступать единой позицией по острым международным вопросам, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"(Есть - ред.) необходимость для БРИКС
выступать с единых позиций, говорить одним голосом по острым международным вопросам - сегодня об этом тоже немало было сказано в ходе заседания. Посмотрим какие перед нами встанут задачи с учетом быстрой меняющейся международной обстановки, но мы во всеоружии и все участники сегодняшнего заседания, как члены БРИКС, так и государства-партнеры, которые были представлены на сегодняшнем мероприятии, едины во мнении, что только укрепление сотрудничества, нахождение точек взаимопонимания и точек совместного роста - вот путь, по которому БРИКС следует идти", - подчеркнул дипломат.
По его словам, Россия
осталась "под впечатлением" от той программы мероприятий и глубины подготовки к ним, которое продемонстрировало председательство Индии
в первый день первой встречи шерп БРИКС.
"Мы находимся в процессе обсуждения не только содержательной стороны, чему уделяется основное внимание предстоящего председательства, но и календаря. Пока рано говорить об основных опорных точках, но можно уже сейчас быть уверенными, что БРИКС продолжит работать в полную силу, фокусируясь на вопросах, которые значимы для всех. Мы тоже, конечно, акцентируем то, что на наш взгляд должно иметь первостепенное значение для деятельности объединения и в этом году, и в дальнейшем", - подчеркнул Рябков
.
По его словам, это прежде всего борьба за укрепление многосторонности, за приверженность международному праву в качестве базы международных отношений, но более приземленно более прагматично, конечно, нам нужен дальнейший прогресс по всему блоку вопросов, касающихся совершенствования мировой финансово-платежной системы, создания механизмов, которые бы обладали резистентностью к враждебным воздействиям извне.