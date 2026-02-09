БРИКС необходимо единство по острым международным вопросам, заявил Рябков

По его словам, это прежде всего борьба за укрепление многосторонности, за приверженность международному праву в качестве базы международных отношений, но более приземленно более прагматично, конечно, нам нужен дальнейший прогресс по всему блоку вопросов, касающихся совершенствования мировой финансово-платежной системы, создания механизмов, которые бы обладали резистентностью к враждебным воздействиям извне.