18:09 09.02.2026
БРИКС необходимо единство по острым международным вопросам, заявил Рябков
БРИКС необходимо единство по острым международным вопросам, заявил Рябков
в мире, россия, индия, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, Индия, Сергей Рябков, БРИКС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев — РИА Новости. БРИКС необходимо выступать единой позицией по острым международным вопросам, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"(Есть - ред.) необходимость для БРИКС выступать с единых позиций, говорить одним голосом по острым международным вопросам - сегодня об этом тоже немало было сказано в ходе заседания. Посмотрим какие перед нами встанут задачи с учетом быстрой меняющейся международной обстановки, но мы во всеоружии и все участники сегодняшнего заседания, как члены БРИКС, так и государства-партнеры, которые были представлены на сегодняшнем мероприятии, едины во мнении, что только укрепление сотрудничества, нахождение точек взаимопонимания и точек совместного роста - вот путь, по которому БРИКС следует идти", - подчеркнул дипломат.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Рябков рассказал о работе над платежами в нацвалютах в рамках БРИКС
Вчера, 18:06
По его словам, Россия осталась "под впечатлением" от той программы мероприятий и глубины подготовки к ним, которое продемонстрировало председательство Индии в первый день первой встречи шерп БРИКС.
"Мы находимся в процессе обсуждения не только содержательной стороны, чему уделяется основное внимание предстоящего председательства, но и календаря. Пока рано говорить об основных опорных точках, но можно уже сейчас быть уверенными, что БРИКС продолжит работать в полную силу, фокусируясь на вопросах, которые значимы для всех. Мы тоже, конечно, акцентируем то, что на наш взгляд должно иметь первостепенное значение для деятельности объединения и в этом году, и в дальнейшем", - подчеркнул Рябков.
По его словам, это прежде всего борьба за укрепление многосторонности, за приверженность международному праву в качестве базы международных отношений, но более приземленно более прагматично, конечно, нам нужен дальнейший прогресс по всему блоку вопросов, касающихся совершенствования мировой финансово-платежной системы, создания механизмов, которые бы обладали резистентностью к враждебным воздействиям извне.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Договор на смену ДСНВ нужно обсуждать с Британией и Францией, заявил Рябков
Вчера, 18:01
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
