Рябков прокомментировал позицию США по ДСНВ
Рябков прокомментировал позицию США по ДСНВ
Россия сожалеет, что администрация США воспринимает ДСНВ как нечто, требующее замены на что-то иное, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:08:00+03:00
россия, сша, договор снв-3, в мире, сергей рябков
