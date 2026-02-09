Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал позицию США по ДСНВ - РИА Новости, 09.02.2026
18:08 09.02.2026 (обновлено: 18:09 09.02.2026)
Рябков прокомментировал позицию США по ДСНВ
Россия сожалеет, что администрация США воспринимает ДСНВ как нечто, требующее замены на что-то иное, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел... РИА Новости, 09.02.2026
россия, сша, договор снв-3, в мире, сергей рябков
Россия, США, Договор СНВ-3, В мире, Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев – РИА Новости. Россия сожалеет, что администрация США воспринимает ДСНВ как нечто, требующее замены на что-то иное, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы сожалеем о том, что администрация США воспринимает ушедший, к сожалению, в историю ДСНВ как нечто не устраивающее Соединенные Штаты Америки и требующее замены на что-то иное", - сказал Рябков журналистам.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции
Рябков рассказал об идее проведения саммита Путина и Трампа
Россия США Договор СНВ-3 В мире Сергей Рябков
 
 
Заголовок открываемого материала