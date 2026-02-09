Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал о работе над платежами в нацвалютах в рамках БРИКС - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:06 09.02.2026 (обновлено: 18:20 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/ryabkov-2073272079.html
Рябков рассказал о работе над платежами в нацвалютах в рамках БРИКС
Рябков рассказал о работе над платежами в нацвалютах в рамках БРИКС - РИА Новости, 09.02.2026
Рябков рассказал о работе над платежами в нацвалютах в рамках БРИКС
Работа по вопросу платежей в национальных валютах в рамках БРИКС будет продолжаться, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:06:00+03:00
2026-02-09T18:20:00+03:00
в мире
брикс
россия
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057759530_0:97:3254:1927_1920x0_80_0_0_1e5d27b9c9665f0293e33dc16ef2a3fa.jpg
https://ria.ru/20260209/ryabkov-2073270240.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057759530_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e98839453c2cec3aeea771726bad1507.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брикс, россия, сергей рябков
В мире, БРИКС, Россия, Сергей Рябков
Рябков рассказал о работе над платежами в нацвалютах в рамках БРИКС

Рябков: работа по платежам в нацвалютах в БРИКС будет продолжаться

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в время пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - РИА Новости. Работа по вопросу платежей в национальных валютах в рамках БРИКС будет продолжаться, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Очень многое зависит от председательства, мы знаем, что здесь есть разные нюансы и подходы, и ситуация меняется во многих отношениях. БРИКС как объединение единомышленников состоялся, но в любой группе единомышленников все же есть нюансы и определенные особенности национальных подходов. Вот как их сближать и приводить к общему знаменателю, на эти вопросы не всегда у нас есть готовые ответы. Будем продолжать работу", - сказал он журналистам.
"В любом случае вы видите, за последние пару лет с момента, когда эти идеи только начали обретать практическую форму, сделан значительный шаг вперед, работа продолжается, мы не топчемся на месте. Я уверен, что в этом году мы продвинемся дальше", - добавил дипломат.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
БРИКС не будет устанавливать сроки для решений о расширении, заявил Рябков
Вчера, 18:03
 
В миреБРИКСРоссияСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала