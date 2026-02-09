https://ria.ru/20260209/ryabkov-2073272079.html
Рябков рассказал о работе над платежами в нацвалютах в рамках БРИКС
2026-02-09T18:06:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев - РИА Новости. Работа по вопросу платежей в национальных валютах в рамках БРИКС будет продолжаться, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Очень многое зависит от председательства, мы знаем, что здесь есть разные нюансы и подходы, и ситуация меняется во многих отношениях. БРИКС
как объединение единомышленников состоялся, но в любой группе единомышленников все же есть нюансы и определенные особенности национальных подходов. Вот как их сближать и приводить к общему знаменателю, на эти вопросы не всегда у нас есть готовые ответы. Будем продолжать работу", - сказал он журналистам.
"В любом случае вы видите, за последние пару лет с момента, когда эти идеи только начали обретать практическую форму, сделан значительный шаг вперед, работа продолжается, мы не топчемся на месте. Я уверен, что в этом году мы продвинемся дальше", - добавил дипломат.