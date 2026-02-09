https://ria.ru/20260209/ryabkov-2073270240.html
БРИКС не будет устанавливать сроки для решений о расширении, заявил Рябков
БРИКС не будет устанавливать сроки для решений о расширении, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2026
БРИКС не будет устанавливать сроки для решений о расширении, заявил Рябков
БРИКС не будет устанавливать искусственные сроки и дедлайны для решений о расширении объединения, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:03:00+03:00
2026-02-09T18:03:00+03:00
2026-02-09T18:05:00+03:00
в мире
брикс
россия
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873224_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_29c51b56c32f98cf322d2c7712c66968.jpg
https://ria.ru/20260209/ryabkov-2073270528.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873224_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_020b9912c24b9619f97b17c2dfeb96d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, россия, сергей рябков
В мире, БРИКС, Россия, Сергей Рябков
БРИКС не будет устанавливать сроки для решений о расширении, заявил Рябков
Рябков: БРИКС не будет устанавливать сроки для решений о расширении
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев – РИА Новости. БРИКС не будет устанавливать искусственные сроки и дедлайны для решений о расширении объединения, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"БРИКС
работает на основе консенсуса, это не отменимая и абсолютно бесспорная база принятия любых решений, поэтому у нас нет оснований сейчас кого-то приглашать и кого-то приветствовать, тем более в качестве членов БРИКС, хотя мы знаем, что интерес к объединению сохраняется и список тех, кто хочет сближения с этой группой и вступления в нее, не сокращается, но все же за два года произошел взрывной рост БРИКС", - заявил Рябков
журналистам.
Он отметил, что "Индонезия, например, только год, как вошла, и она уже демонстрирует высочайшую активность по всем направлениям, а в период российского председательства, мы приняли большую группу новичков в объединение".
По его словам, они сейчас сфокусированы на работе повестки дня, которая в значительной мере загружает их госаппарат, их министерства и ведомства по всем линиям активно сотрудничают с партнерами из других стран БРИКС.
"Мы не могли и не будем устанавливать никакие искусственные сроки, никакие дедлайны для такого рода решений", - добавил дипломат.