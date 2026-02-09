Рейтинг@Mail.ru
18:03 09.02.2026 (обновлено: 18:05 09.02.2026)
БРИКС не будет устанавливать сроки для решений о расширении, заявил Рябков
в мире, брикс, россия, сергей рябков
В мире, БРИКС, Россия, Сергей Рябков
Рябков: БРИКС не будет устанавливать сроки для решений о расширении

Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев – РИА Новости. БРИКС не будет устанавливать искусственные сроки и дедлайны для решений о расширении объединения, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"БРИКС работает на основе консенсуса, это не отменимая и абсолютно бесспорная база принятия любых решений, поэтому у нас нет оснований сейчас кого-то приглашать и кого-то приветствовать, тем более в качестве членов БРИКС, хотя мы знаем, что интерес к объединению сохраняется и список тех, кто хочет сближения с этой группой и вступления в нее, не сокращается, но все же за два года произошел взрывной рост БРИКС", - заявил Рябков журналистам.
Он отметил, что "Индонезия, например, только год, как вошла, и она уже демонстрирует высочайшую активность по всем направлениям, а в период российского председательства, мы приняли большую группу новичков в объединение".
По его словам, они сейчас сфокусированы на работе повестки дня, которая в значительной мере загружает их госаппарат, их министерства и ведомства по всем линиям активно сотрудничают с партнерами из других стран БРИКС.
"Мы не могли и не будем устанавливать никакие искусственные сроки, никакие дедлайны для такого рода решений", - добавил дипломат.
В миреБРИКСРоссияСергей Рябков
 
 
