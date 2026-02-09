https://ria.ru/20260209/ryabkov-2073269373.html
Договор на смену ДСНВ нужно обсуждать с Британией и Францией, заявил Рябков
Договор на смену ДСНВ нужно обсуждать с Британией и Францией, заявил Рябков - РИА Новости, 09.02.2026
Договор на смену ДСНВ нужно обсуждать с Британией и Францией, заявил Рябков
Любой идущий на смену ДСНВ договор должен обсуждаться с участием Великобритании и Франции как ближайших союзников США , заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T18:01:00+03:00
2026-02-09T18:01:00+03:00
2026-02-09T18:02:00+03:00
в мире
великобритания
франция
сша
сергей рябков
договор снв-3
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
https://ria.ru/20260206/medvedev-2072707593.html
великобритания
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, франция, сша, сергей рябков, договор снв-3
В мире, Великобритания, Франция, США, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
Договор на смену ДСНВ нужно обсуждать с Британией и Францией, заявил Рябков
Рябков: договор на смену ДСНВ должен обсуждаться с Британией и Францией