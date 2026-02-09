Рейтинг@Mail.ru
Договор на смену ДСНВ нужно обсуждать с Британией и Францией, заявил Рябков
18:01 09.02.2026
Договор на смену ДСНВ нужно обсуждать с Британией и Францией, заявил Рябков
Любой идущий на смену ДСНВ договор должен обсуждаться с участием Великобритании и Франции как ближайших союзников США , заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
в мире, великобритания, франция, сша, сергей рябков, договор снв-3
Договор на смену ДСНВ нужно обсуждать с Британией и Францией, заявил Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 фев – РИА Новости. Любой идущий на смену ДСНВ договор должен обсуждаться с участием Великобритании и Франции как ближайших союзников США , заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В любом таком гипотетическом процессе не получится ничего без подключения Соединенного Королевства и Французской Республики как ближайших союзников США, обладающих ядерными вооружениями, а в нынешней очень острой международной обстановке проводящих максимально агрессивный курс в отношении нашей страны. Поэтому игнорировать их ядерные арсеналы было бы безответственно, они должны быть переговорным столом, еще раз повторяю, если и когда нечто подобное станет актуальным", - сказал он журналистам.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Медведев прокомментировал заявление США о ДСНВ
6 февраля, 14:51
 
