Рубио возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции - РИА Новости, 09.02.2026
14:08 09.02.2026
Рубио возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции
Рубио возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции
Госсекретарь США Марко Рубио возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил председатель конференции Вольфганг Ишингер. РИА Новости, 09.02.2026
в мире
сша
бостон
мичиган
марко рубио
вольфганг ишингер
ван и (политик)
в мире, сша, бостон, мичиган, марко рубио, вольфганг ишингер, ван и (политик)
В мире, США, Бостон, Мичиган, Марко Рубио, Вольфганг Ишингер, Ван И (политик)
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил председатель конференции Вольфганг Ишингер.
"Я рассчитываю, что в мероприятии примут участие более 50 членов американского конгресса, а также представительная делегация правительства США, возглавляемая, по последним данным, госсекретарем Марко Рубио, и множество высокопоставленных чиновников из профильных ведомств", - заявил Ишингер журналистам на пресс-конференции.
Он отметил, что в участие в Мюнхенской конференции примут представители американского гражданского общества, сенаторы, губернаторы, мэры, в том числе мэр Бостона, губернатор Мичигана и губернатор Калифорнии.
"Я уже сказал, что у нас будут более 50 членов американского конгресса, и примерно половина из них - демократы. Таким образом, нынешняя оппозиция, как в конгрессе, так и на уровне отдельных штатов, будет хорошо представлена", - добавил председатель конференции.
По словам Ишингера, на мероприятии ожидаются свыше 60 глав государств и правительств, более 65 министров иностранных дел, более 30 министров обороны и представители международных организаций. Так, среди прочих на конференции ожидаются министр иностранных дел Китая Ван И и премьер-министр Канады Марк Карни. На открытии конференции с речью выступит канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 13-15 февраля.
