Рубио возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции

"Я уже сказал, что у нас будут более 50 членов американского конгресса, и примерно половина из них - демократы. Таким образом, нынешняя оппозиция, как в конгрессе, так и на уровне отдельных штатов, будет хорошо представлена", - добавил председатель конференции.