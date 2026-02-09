БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил председатель конференции Вольфганг Ишингер.
"Я рассчитываю, что в мероприятии примут участие более 50 членов американского конгресса, а также представительная делегация правительства США, возглавляемая, по последним данным, госсекретарем Марко Рубио, и множество высокопоставленных чиновников из профильных ведомств", - заявил Ишингер журналистам на пресс-конференции.
Он отметил, что в участие в Мюнхенской конференции примут представители американского гражданского общества, сенаторы, губернаторы, мэры, в том числе мэр Бостона, губернатор Мичигана и губернатор Калифорнии.
"Я уже сказал, что у нас будут более 50 членов американского конгресса, и примерно половина из них - демократы. Таким образом, нынешняя оппозиция, как в конгрессе, так и на уровне отдельных штатов, будет хорошо представлена", - добавил председатель конференции.
По словам Ишингера, на мероприятии ожидаются свыше 60 глав государств и правительств, более 65 министров иностранных дел, более 30 министров обороны и представители международных организаций. Так, среди прочих на конференции ожидаются министр иностранных дел Китая Ван И и премьер-министр Канады Марк Карни. На открытии конференции с речью выступит канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 13-15 февраля.