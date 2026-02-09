https://ria.ru/20260209/rtut-2073315742.html
В реке Иртыш в Омской области обнаружили сильное загрязнение ртутью
В реке Иртыш в Омской области обнаружили сильное загрязнение ртутью - РИА Новости, 09.02.2026
В реке Иртыш в Омской области обнаружили сильное загрязнение ртутью
Превышение предельно допустимой концентрации ртути в три-пять раз было зафиксировано в реке Иртыш в Омской области, сообщили на сайте Обь-Иртышского управления... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T20:50:00+03:00
2026-02-09T20:50:00+03:00
2026-02-09T20:50:00+03:00
происшествия
иртыш (река)
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147872/67/1478726712_0:12:3076:1742_1920x0_80_0_0_c8cbeb80d78f5d417c4c4d103ead8659.jpg
https://ria.ru/20260130/finlyandiya-2071242457.html
иртыш (река)
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147872/67/1478726712_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_92a89df64d7a905256a7de2a01d0a800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иртыш (река), омская область
Происшествия, Иртыш (река), Омская область
В реке Иртыш в Омской области обнаружили сильное загрязнение ртутью
Сильное загрязнение ртутью обнаружили в реке Иртыш в Омской области