В реке Иртыш в Омской области обнаружили сильное загрязнение ртутью - РИА Новости, 09.02.2026
20:50 09.02.2026
В реке Иртыш в Омской области обнаружили сильное загрязнение ртутью
происшествия
иртыш (река)
омская область
иртыш (река)
омская область
2026
происшествия, иртыш (река), омская область
Происшествия, Иртыш (река), Омская область
В реке Иртыш в Омской области обнаружили сильное загрязнение ртутью

Сильное загрязнение ртутью обнаружили в реке Иртыш в Омской области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Снег на берегу Иртыша в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Снег на берегу Иртыша в Омске. Архивное фото
ОМСК, 9 фев - РИА Новости. Превышение предельно допустимой концентрации ртути в три-пять раз было зафиксировано в реке Иртыш в Омской области, сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Документ "Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод" об исследованиях за 5 февраля был опубликован в понедельник.
"0,048 мкг/л ртути выявлено в 3,16 километра ниже поселка Береговой, правый берег", - сообщили на сайте.
Предельно допустимая концентрация ртути в Иртыше превышена в три-пять раз.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Финские ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы
30 января, 14:26
 
ПроисшествияИртыш (река)Омская область
 
 
