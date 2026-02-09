Россиянка Ксения Гнедина получила титул "Мисс Европа — 2026"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Бейруте завершился финал конкурса "Мисс Европа — 2026", и главная корона вновь досталась России. Победительницей стала 26-летняя Ксения Гнедина — спортсменка, модель и телеведущая с непростой биографией и четкими амбициями.

Чем она покорила жюри, какой путь прошла к титулу и что планирует делать после победы?

От тенниса к подиуму

Ксения родилась и выросла в Омске. Спорт вошел в ее жизнь рано. "Я росла очень спокойным, целеустремленным и спортивным ребенком. В четыре года папа привел меня в большой теннис, и следующие десять лет мой мир был подчинен графику: школа, корт, снова корт. Детство, полное волевых побед и горьких поражений на площадке", — вспоминает она.

Тренировки были жесткими, по несколько часов ежедневно. Ксения дошла до звания мастера спорта, но в 11 лет карьеру оборвала серьезная травма. Она была вынуждена покинуть корт навсегда. Годы тренировок не прошли зря: дисциплина и внутренняя сила, выработанные в спорте, стали фундаментом для будущего.

Модельная карьера и журналистика

После ухода из спорта 11-летняя Ксения самостоятельно, без помощи родителей нашла в родном Омске модельное агентство и прошла первый кастинг. В 13 лет она уже победила на международном конкурсе в Праге.

После гимназии Гнедина приняла осознанное решение переехать в Москву ради дальнейшего образования. Она поступила в РАНХиГС, а затем окончила магистратуру Высшей школы телевидения МГУ по направлению "тележурналистика". Параллельно с учебой развивалась телевизионная карьера — Ксения работала ведущей на Fashion TV, получая опыт работы в прямом эфире.

В 2022-м она впервые участвовала в конкурсе "Мисс Европа" и завоевала титул "Мисс Элегантность". Это привлекло внимание организаторов и международной аудитории, открыв дорогу к главной короне.

Костюм "Держава России"

Подготовка к финалу "Мисс Европа — 2026" заняла около трех месяцев. Ксения активно тренировалась физически и отрабатывала дефиле, чтобы уверенно держаться на сцене перед жюри и зрителями.

Кульминацией выступления стал выход в национальном костюме под названием "Держава России".

"Образ весом около девять килограммов был выполнен в двухчастной композиции: белоснежное платье в пол с ручной вышивкой, на которой изображены знаковые достопримечательности страны — Кремль, Большой театр и другие символы российской культуры. Подол наряда был оформлен в цветах российского триколора. По задумке дизайнеров Ксения сначала появилась перед жюри в закрытом варианте платья, а затем эффектно распахнула его, продемонстрировав масштаб и символичность образа", — рассказала представительница Гнединой.

Сама Ксения объяснила, что национальный костюм призван был подчеркнуть силу государства, глубину истории и богатство культурного наследия России. По ее словам, именно этот костюм произвел сильнейшее впечатление на жюри и зрителей, став одним из ключевых факторов победы.

Третья победа России подряд

В финале участвовали представительницы 40 европейских стран. Жюри оценивало не только внешние данные, но и харизму, сценическое мастерство, социальную активность и личные проекты конкурсанток.

По словам Гнединой, именно этот сдвиг в критериях сегодня определяет будущее индустрии. "Сегодня конкурсы красоты должны показывать не только внешность, а внутренний мир — то, что девушка может дать этому миру", — отметила она.

Серебро досталось итальянке, бронза — гречанке. Для России это особенно значимая победа: в прошлом году титул завоевала крымчанка Юлия Павликова, годом ранее — Роза Гадиева из Татарстана.

"В следующем году конкурсу исполняется 100 лет, и я бесконечно рада, что в его вековую историю будет вписано имя России. Я обещаю нести этот титул достойно и внести свой вклад в развитие моей страны", — написала Ксения в личном блоге после победы.

Планы после победы

Для Ксении корона "Мисс Европа" — не финальная точка, а старт нового этапа. Она планирует вернуться на телевидение в качестве ведущей и продолжить карьеру в медиаиндустрии.

В долгосрочной перспективе, по данным СМИ, она планирует запустить собственный проект, ориентированный на поддержку девушек и женщин, которые находятся в поиске себя и стремятся раскрыть свой потенциал. Идея проекта заключается не только в саморазвитии, но и в создании пространства, где можно получить мотивацию, поддержку и практические инструменты для личностного роста.

"Главной миссией я считаю возможность показать другим девушкам, как важно быть доброй, открытой миру и приносить ему пользу. Помогать другим. Ведь истинная красота — это не только внешность. В первую очередь это красота души", — сказала Ксения.

