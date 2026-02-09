Рейтинг@Mail.ru
Россия сохранила геополитический вес на мировой арене, заявил экс-посол
22:17 09.02.2026
Россия сохранила геополитический вес на мировой арене, заявил экс-посол
в мире, россия, москва, великобритания, башар джаафари, андрей громыко, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Москва, Великобритания, Башар Джаафари, Андрей Громыко, Сергей Лавров, ООН
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Колониальная гегемония Великобритании и Франции не смогла вытеснить позиции России на геополитической мировой арене, Москва благодаря своей выверенной дипломатии всегда сохраняла устойчивое международное влияние, несмотря на политический строй внутри страны, поделился мнением в интервью с РИА Новости бывший посол Сирии в Москве и бывший постпред республики в ООН Башар Джаафари.
"Независимо от формы политического строя, существовавшего в России, - царского, большевистского или федеративного российского, - политическое и дипломатическое присутствие России всегда отличалось устойчивым и заметным влиянием в сфере международных отношений, как двусторонних, так и многосторонних. Даже британская и французская гегемония в мрачный колониальный период истории человечества не смогла ограничить или маргинализировать голос российских геополитических интересов", - сказал Джаафари.
Дипломат напомнил, что экспертам в области международной политики и международного права хорошо известно, что российская дипломатия имеет глубокие исторические корни - со времени заключения первого многостороннего соглашения в рамках Вестфальского мирного договора 24 октября 1648 года.
Говоря о современной российской дипломатии, Джаафари подчеркнул, что советская и российская дипломатия не существовала в отрыве от ярких личностей, оставивших заметный след в мировой дипломатии. По его словам, история сохранила имена выдающихся дипломатов, представлявших свою страну в ООН в Нью-Йорке, таких как Андрей Вышинский, Андрей Громыко, Валериан Зорин, Аркадий Соболев, Николай Федоренко, Олег Трояновский, Анатолий Добрынин, Александр Белоногов, Сергей Лавров и Виталий Чуркин, а также послов: Василий Небензя и Геннадий Гатилов в Женеве, Михаил Ульянов в Вене и Александр Шульгин в Гааге.
"Мне посчастливилось работать с некоторыми из них в непосредственной близости. Разумеется, были и многие выдающиеся российские дипломаты, работавшие в сфере двусторонних отношений и оставившие прочный след, такие как Богданов, Добрынин, Вершинин и многие другие", - добавил Джаафари.
