Россия сохранила геополитический вес на мировой арене, заявил экс-посол

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Колониальная гегемония Великобритании и Франции не смогла вытеснить позиции России на геополитической мировой арене, Москва благодаря своей выверенной дипломатии всегда сохраняла устойчивое международное влияние, несмотря на политический строй внутри страны, поделился мнением в интервью с РИА Новости бывший посол Сирии в Москве и бывший постпред республики в ООН Башар Джаафари.

"Независимо от формы политического строя, существовавшего в России , - царского, большевистского или федеративного российского, - политическое и дипломатическое присутствие России всегда отличалось устойчивым и заметным влиянием в сфере международных отношений, как двусторонних, так и многосторонних. Даже британская и французская гегемония в мрачный колониальный период истории человечества не смогла ограничить или маргинализировать голос российских геополитических интересов", - сказал Джаафари

Дипломат напомнил, что экспертам в области международной политики и международного права хорошо известно, что российская дипломатия имеет глубокие исторические корни - со времени заключения первого многостороннего соглашения в рамках Вестфальского мирного договора 24 октября 1648 года.