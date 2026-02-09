Рейтинг@Mail.ru
Россия поможет Саудовской Аравии реализовать стратегию Vision-2030 - РИА Новости, 09.02.2026
20:48 09.02.2026
Россия поможет Саудовской Аравии реализовать стратегию Vision-2030
Россия поможет Саудовской Аравии реализовать стратегию Vision-2030 - РИА Новости, 09.02.2026
Россия поможет Саудовской Аравии реализовать стратегию Vision-2030
Российские производители могут предложить Саудовской Аравии технологии, которые помогут ей в реализации стратегии Vision-2030, заявила глава Российского... РИА Новости, 09.02.2026
2026
экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, саудовская аравия
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Саудовская Аравия
Россия поможет Саудовской Аравии реализовать стратегию Vision-2030

РЭЦ: технологии РФ помогут Саудовской Аравии реализовать стратегию Vision-2030

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваПленарная сессии выставки "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия"
Пленарная сессии выставки ИННОПРОМ. Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Пленарная сессии выставки "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские производители могут предложить Саудовской Аравии технологии, которые помогут ей в реализации стратегии Vision-2030, заявила глава Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарной сессии выставки "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия".
Цифровая и технологическая трансформация промышленности в соответствии со стратегией Vision-2030 открывают беспрецедентные возможности для взаимовыгодного сотрудничества России и Саудовской Аравии, отметила она.
"Стратегия Vision-2030 предполагает экономическую диверсификацию с увеличением доли несырьевых доходов для создания более устойчивой модели роста. Россия движется в этом же направлении, и отечественные производители могут предложить множество передовых решений для интеграции в такую стратегию", – сказала Никишина.
К наиболее перспективным сферам партнерства относятся "умные города", которые строит королевство, и сопутствующая IT-инфраструктура. Российские компании предлагают конкурентоспособные решения в области кибербезопасности, систем учета ресурсов, искусственного интеллекта для управления городским трафиком, модульные центры обработки данных, подчеркнула глава РЭЦ.
Помимо традиционных технологий нефтегазового сервиса Россия готова предложить и технологии в области атомной энергетики и возобновляемой, зеленой энергетики. Такие переговоры саудовская сторона ведет с госкорпорацией "Росатом" и с другими российскими компаниями.
"Огромный потенциал, где мы предлагаем искать партнеров, имеют агротехнологии и продовольственная безопасность. Мы видим заинтересованность в российских решениях по водоочистке, опреснению, востребованы российские инновации в области органического земледелия, а также разработки в области защиты растений, биоудобрений и систем орошения", – добавила Никишина.
Также в королевстве востребован высокотехнологичный транспорт, в том числе беспилотные системы для сельского хозяйства и мониторинга инфраструктуры и дорожного движения. Эти и другие флагманские решения представили на ИННОПРОМе российские компании в коллективной экспозиции "Сделано в России".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности — в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Стенд Сделано в России на международной промышленной выставке Иннопром в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
РЭЦ может в мае провести фестиваль "Сделано в России" в Саудовской Аравии
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияСаудовская Аравия
 
 
