Россия поможет Саудовской Аравии реализовать стратегию Vision-2030

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские производители могут предложить Саудовской Аравии технологии, которые помогут ей в реализации стратегии Vision-2030, заявила глава Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина на пленарной сессии выставки "ИННОПРОМ. Саудовская Аравия".

Цифровая и технологическая трансформация промышленности в соответствии со стратегией Vision-2030 открывают беспрецедентные возможности для взаимовыгодного сотрудничества России и Саудовской Аравии, отметила она.

"Стратегия Vision-2030 предполагает экономическую диверсификацию с увеличением доли несырьевых доходов для создания более устойчивой модели роста. Россия движется в этом же направлении, и отечественные производители могут предложить множество передовых решений для интеграции в такую стратегию", – сказала Никишина.

К наиболее перспективным сферам партнерства относятся "умные города", которые строит королевство, и сопутствующая IT-инфраструктура. Российские компании предлагают конкурентоспособные решения в области кибербезопасности, систем учета ресурсов, искусственного интеллекта для управления городским трафиком, модульные центры обработки данных, подчеркнула глава РЭЦ.

Помимо традиционных технологий нефтегазового сервиса Россия готова предложить и технологии в области атомной энергетики и возобновляемой, зеленой энергетики. Такие переговоры саудовская сторона ведет с госкорпорацией "Росатом" и с другими российскими компаниями.

"Огромный потенциал, где мы предлагаем искать партнеров, имеют агротехнологии и продовольственная безопасность. Мы видим заинтересованность в российских решениях по водоочистке, опреснению, востребованы российские инновации в области органического земледелия, а также разработки в области защиты растений, биоудобрений и систем орошения", – добавила Никишина.

Также в королевстве востребован высокотехнологичный транспорт, в том числе беспилотные системы для сельского хозяйства и мониторинга инфраструктуры и дорожного движения. Эти и другие флагманские решения представили на ИННОПРОМе российские компании в коллективной экспозиции "Сделано в России".