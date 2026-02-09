Рейтинг@Mail.ru
Россия не исключает разбирательств против Euroclear, заявил посол
12:17 09.02.2026
Россия не исключает разбирательств против Euroclear, заявил посол
россия
москва
бельгия
денис гончар
euroclear
центральный банк рф (цб рф)
россия
москва
бельгия
россия, москва, бельгия, денис гончар, euroclear, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Москва, Бельгия, Денис Гончар, Euroclear, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© Фото : МИД РФДенис Гончар
© Фото : МИД РФ
Денис Гончар. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия не исключает возбуждения судебных разбирательств против депозитария Euroclear в зарубежных юрисдикциях в связи с заморозкой российских активов, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.
"Российская сторона в любом случае не намерена оставлять незаконные действия без ответа. Соответствующая развернутая позиция была изложена в заявлениях Банка России, опубликованных 12 декабря 2025 г. Конкретные меры уже предпринимаются: в тот же день российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию "Евроклир" с требованием о возмещении убытков, причиненных Центробанку. Первое слушание по делу прошло 16 января. По решению суда процесс будет проходить в закрытом режиме. Не исключаем и возбуждения производства в зарубежных юрисдикциях", - сказал он.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов
6 февраля, 00:22
Гончар добавил, что подготовлена правовая база для ответных шагов, поскольку указ президента РФ от 30 сентября 2025 года закрепил новый порядок обращения с иностранным капиталом, находящимся в федеральной собственности для обеспечения национальных интересов России с учетом потенциальных враждебных действий западных стран.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
Арбитражный суд Москвы в январе по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В российские арбитражные суды подали почти 200 исков к Euroclear
19 декабря 2025, 03:30
 
Россия Москва Бельгия Денис Гончар Euroclear Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
