Россия не исключает разбирательств против Euroclear, заявил посол

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия не исключает возбуждения судебных разбирательств против депозитария Euroclear в зарубежных юрисдикциях в связи с заморозкой российских активов, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар.

"Российская сторона в любом случае не намерена оставлять незаконные действия без ответа. Соответствующая развернутая позиция была изложена в заявлениях Банка России, опубликованных 12 декабря 2025 г. Конкретные меры уже предпринимаются: в тот же день российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию "Евроклир" с требованием о возмещении убытков, причиненных Центробанку. Первое слушание по делу прошло 16 января. По решению суда процесс будет проходить в закрытом режиме. Не исключаем и возбуждения производства в зарубежных юрисдикциях", - сказал он.

Гончар добавил, что подготовлена правовая база для ответных шагов, поскольку указ президента РФ от 30 сентября 2025 года закрепил новый порядок обращения с иностранным капиталом, находящимся в федеральной собственности для обеспечения национальных интересов России с учетом потенциальных враждебных действий западных стран.

Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.

Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.