МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. США из опасений перед возможной ядерной войной хотят скорее завершить конфликт на Украине, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес Варвик.
По его мнению, он должен закончиться уже в этом году.
По его мнению, он должен закончиться уже в этом году.
"Я думаю, что американцы хотят закончить войну сейчас. Они занимают позицию, согласно которой интересы российской безопасности также должны быть приняты во внимание. Они делают это не из чистого человеколюбия, а потому, что боятся ядерной эскалации, в которую Америка, хочет она того или нет, будет втянута", — говорится в публикации.
Политолог добавил, что США под руководством Дональда Трампа следуют в вопросе Украины правильному курсу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Политолог добавил, что США под руководством Дональда Трампа следуют в вопросе Украины правильному курсу.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.