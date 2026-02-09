Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 09.02.2026 (обновлено: 12:42 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/rossiya-2073123214.html
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 09.02.2026
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
США из опасений перед возможной ядерной войной хотят скорее завершить конфликт на Украине, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T09:36:00+03:00
2026-02-09T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
сша
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:144:1612:1051_1920x0_80_0_0_afe2c6ef3de41d7006f5dca0ce575dae.jpg
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073111374.html
https://ria.ru/20260209/ukraina-2073161389.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034852346_0:0:1460:1095_1920x0_80_0_0_c1e55817d1d5f81ee3cb40a84a27e1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Киев
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Политолог Варвик: США хотят поскорее завершить конфликт на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. США из опасений перед возможной ядерной войной хотят скорее завершить конфликт на Украине, заявил в интервью Berliner Zeitung немецкий политолог Йоханнес Варвик.

По его мнению, он должен закончиться уже в этом году.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Заявление главы МИД Финляндии об Украине вызвало переполох на Западе
Вчера, 08:45
"Я думаю, что американцы хотят закончить войну сейчас. Они занимают позицию, согласно которой интересы российской безопасности также должны быть приняты во внимание. Они делают это не из чистого человеколюбия, а потому, что боятся ядерной эскалации, в которую Америка, хочет она того или нет, будет втянута", — говорится в публикации.

Политолог добавил, что США под руководством Дональда Трампа следуют в вопросе Украины правильному курсу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Площадь Независимости в Киеве во время отключения света - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
СМИ забили тревогу из-за неожиданного удара по Украине
Вчера, 12:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСШАКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала