"Россия" предупредила о возможных изменениях в маршрутах полетов на Кубу
Туризм
 
17:16 09.02.2026
"Россия" предупредила о возможных изменениях в маршрутах полетов на Кубу
"Россия" предупредила о возможных изменениях в маршрутах полетов на Кубу - РИА Новости, 09.02.2026
"Россия" предупредила о возможных изменениях в маршрутах полетов на Кубу
Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне сообщений Кубы о дефиците топлива может корректировать маршруты полётов в эту страну с дополнительной РИА Новости, 09.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
Туризм, Куба, Аэрофлот
"Россия" предупредила о возможных изменениях в маршрутах полетов на Кубу

"Россия" предупредила об изменениях в маршрутах полетов на Кубу из-за дозаправки

Самолет авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево
Самолет авиакомпании "Россия" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на фоне сообщений Кубы о дефиците топлива может корректировать маршруты полётов в эту страну с дополнительной посадкой на дозаправку, сообщила материнская компания группы.
"Аэрофлот" ранее сообщил, что группа продолжит выполнять программу полётов авиакомпании "Россия" (относится к Группе "Аэрофлот") в указанные пункты назначения.
"При этом могут корректироваться маршруты полётов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку", - говорится в сообщении.
При изменении ситуации "Аэрофлот" оперативно проинформирует пассажиров о статусе выполнения рейсов на Кубу.
Несколько отелей на Кубе приостановили работу
Туризм Куба Аэрофлот
 
 
