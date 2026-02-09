Рейтинг@Mail.ru
Союзное государство
 
16:32 09.02.2026
Россия и Белоруссия начали подготовку дорожной карты по союзному договору
Россия и Белоруссия начали подготовку дорожной карты по союзному договору
Россия и Белоруссия начали подготовку дорожной карты по реализации союзного договора на следующие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.02.2026
Россия и Белоруссия начали подготовку дорожной карты по союзному договору

РФ и Белоруссия готовят дорожную карту по союзному договору на следующие 3 года

© РИА Новости / Пресс-служба "Роскосмоса" | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия начали подготовку дорожной карты по реализации союзного договора на следующие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Москве мы провели заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. С коллегами мы подробно рассмотрели, как продвигается реализация ключевых положений союзного договора. Уже началась подготовка дорожной карты на следующую трехлетку", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Также, по его словам, на заседании обсудили перспективы расширения российско-белорусских торгово-экономических связей, подписали 15 совместных документов.
Председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в Москве. 2 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Мишустин заявил о выполнении значительной части задач по Союзному договору
2 февраля, 14:04
 
