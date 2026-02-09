https://ria.ru/20260209/rossija-2073243257.html
Россия и Белоруссия начали подготовку дорожной карты по союзному договору
Россия и Белоруссия начали подготовку дорожной карты по реализации союзного договора на следующие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 09.02.2026
