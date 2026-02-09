https://ria.ru/20260209/rossija-2073154501.html
Посол России назвал поразительной смену тональности Швеции по ядерной теме
Посол России назвал поразительной смену тональности Швеции по ядерной теме
Посол России назвал поразительной смену тональности Швеции по ядерной теме
Смена тональности Швеции по теме ядерного оружия поразительна с учетом того, что шведы многие десятилетия имели реноме борцов за разоружение
Посол России назвал поразительной смену тональности Швеции по ядерной теме
Посол Беляев: Смена тональности Швеции по теме ядерного оружия поразительна
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Смена тональности Швеции по теме ядерного оружия поразительна с учетом того, что шведы многие десятилетия имели реноме борцов за разоружение и нераспространение, а также были в числе инициаторов идеи о полном запрещении ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
"Вплоть до начала 1970-х годов Швеция
имела свою ядерную программу, однако отказалась от нее в связи с подписанием Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). После чего шведы многие десятилетия имели реноме ярых борцов за ядерное разоружение и нераспространение. Они были даже в числе инициаторов идеи о полном запрещении ядерного оружия. С учетом этого нынешняя смена тональности, конечно, кажется поразительной", - сказал глава дипмиссии.
Посол добавил, что тема ядерного оружия обсуждается в Швеции в последнее время, однако пока эта дискуссия ведется "исключительно на принципиальном уровне".
"Контекст тот же, что и в споре вокруг Гренландии
: могут ли европейские союзники по НАТО
по-прежнему доверять США
, в данном случае – полагаться на их "ядерный зонтик", или же Европе
следует обзавестись собственным ядерным потенциалом?" - рассказал Беляев
.
Глава дипмиссии напомнил, что в конце января этого года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
сообщил, что Стокгольм
участвует в обсуждении данной темы в рамках НАТО, в том числе с Великобританией
и Францией
.
"С другой стороны, удивляться, собственно, нечему: свой выбор шведы сделали, вступив в 2024 году в НАТО и отказавшись тем самым от 200-летней традиции нейтралитета. Так что сейчас они вынуждены скоропостижно пересматривать свои подходы по целому блоку вопросов", - заключил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.