Посол России назвал поразительной смену тональности Швеции по ядерной теме

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Смена тональности Швеции по теме ядерного оружия поразительна с учетом того, что шведы многие десятилетия имели реноме борцов за разоружение и нераспространение, а также были в числе инициаторов идеи о полном запрещении ядерного оружия, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

"Вплоть до начала 1970-х годов Швеция имела свою ядерную программу, однако отказалась от нее в связи с подписанием Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). После чего шведы многие десятилетия имели реноме ярых борцов за ядерное разоружение и нераспространение. Они были даже в числе инициаторов идеи о полном запрещении ядерного оружия. С учетом этого нынешняя смена тональности, конечно, кажется поразительной", - сказал глава дипмиссии.

Посол добавил, что тема ядерного оружия обсуждается в Швеции в последнее время, однако пока эта дискуссия ведется "исключительно на принципиальном уровне".

"Контекст тот же, что и в споре вокруг Гренландии : могут ли европейские союзники по НАТО по-прежнему доверять США , в данном случае – полагаться на их "ядерный зонтик", или же Европе следует обзавестись собственным ядерным потенциалом?" - рассказал Беляев

Францией. Глава дипмиссии напомнил, что в конце января этого года премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что Стокгольм участвует в обсуждении данной темы в рамках НАТО, в том числе с Великобританией

"С другой стороны, удивляться, собственно, нечему: свой выбор шведы сделали, вступив в 2024 году в НАТО и отказавшись тем самым от 200-летней традиции нейтралитета. Так что сейчас они вынуждены скоропостижно пересматривать свои подходы по целому блоку вопросов", - заключил посол.