Россия приняла предложение США по Украине на Аляске, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
11:04 09.02.2026
Россия приняла предложение США по Украине на Аляске, заявил Лавров
Россия приняла предложение США по Украине на Аляске, заявил Лавров - РИА Новости, 09.02.2026
Россия приняла предложение США по Украине на Аляске, заявил Лавров
Российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже, заявил РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:04:00+03:00
2026-02-09T11:04:00+03:00
россия
украина
сша
Россия приняла предложение США по Украине на Аляске, заявил Лавров

Лавров: Россия приняла предложение США по Украине в Анкоридже

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили – мы согласились, значит проблема должна быть решена", - сказал он в интервью TV BRICS в преддверии Дня дипломатического работника.
Как отметил министр, в России прекрасно видят "пещерную" русофобию большинства европейских режимов, однако Москве была важна позиция США по Украине, и, приняв их предложение, задача по урегулированию должна была бы решиться, однако "пока на практике все выглядит наоборот", подчеркнул Лавров.
"Нацистские основы (на Украине – ред.) должны быть ликвидированы. Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии, которых пришедший к власти после госпереворота киевский режим объявил "существами", "террористами", и против них развязал гражданскую войну", - заключил министр.
Переговоры президентов России и США на Аляске прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.
