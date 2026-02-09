Россия приняла предложение США по Украине на Аляске, заявил Лавров

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить "по-мужски", то они предложили – мы согласились, значит проблема должна быть решена", - сказал он в интервью TV BRICS в преддверии Дня дипломатического работника.
"Нацистские основы (на Украине – ред.) должны быть ликвидированы. Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии, которых пришедший к власти после госпереворота киевский режим объявил "существами", "террористами", и против них развязал гражданскую войну", - заключил министр.
Переговоры президентов России и США на Аляске прошли 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. В ходе встречи лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта, оба охарактеризовали ее положительно. По итогам саммита российский президент отметил возможность довести процесс до завершения конфликта на Украине и подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании.