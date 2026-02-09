https://ria.ru/20260209/rossija-2073131681.html
Россия будет поддерживать председательство Индии в БРИКС, заявил Лавров
Россия будет активнее поддерживать индийское председательство в БРИКС с его актуальной программой, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.02.2026
Россия будет поддерживать председательство Индии в БРИКС, заявил Лавров
Лавров: Россия будет активнее поддерживать председательство Индии в БРИКС