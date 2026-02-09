https://ria.ru/20260209/rossija-2073130331.html
Лавров рассказал о работе над повесткой саммита по ИИ в Индии
Россия, приглашенная на саммит по искусственному интеллекту в Индии в феврале, активно работает над повесткой для этого мероприятия, рассказал глава МИД РФ... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T10:12:00+03:00
2026-02-09T10:12:00+03:00
2026-02-09T10:13:00+03:00
в мире
россия
индия
сергей лавров
владимир путин
брикс
россия
индия
