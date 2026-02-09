Рейтинг@Mail.ru
10:12 09.02.2026 (обновлено: 10:13 09.02.2026)
Лавров рассказал о работе над повесткой саммита по ИИ в Индии
в мире
россия
индия
сергей лавров
владимир путин
брикс
в мире, россия, индия, сергей лавров, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Индия, Сергей Лавров, Владимир Путин, БРИКС
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия, приглашенная на саммит по искусственному интеллекту в Индии в феврале, активно работает над повесткой для этого мероприятия, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В феврале в Индии состоится саммит по искусственному интеллекту, куда приглашена Россия. Наша страна активно работает над повесткой дня этого мероприятия", - сказал он в интервью для международной сети TV BRICS.
В ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что Россия направит представительную делегацию на саммит по искусственному интеллекту в Индии 16-20 февраля 2026 года, отметив, что Россия заинтересована в участии в этом саммите.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Лавров предупредил Европу о последствиях нападения на Россию
8 февраля, 21:06
 
В миреРоссияИндияСергей ЛавровВладимир ПутинБРИКС
 
 
