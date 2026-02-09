Россия готова нарастить поставки пшеницы в Египет, заявил посол

КАИР, 9 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Россия поставила в 2025 году в Египет более 8 миллионов тонн пшеницы и готова нарастить поставки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.