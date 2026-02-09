https://ria.ru/20260209/rossija-2073098618.html
Россия готова нарастить поставки пшеницы в Египет, заявил посол
Россия готова нарастить поставки пшеницы в Египет, заявил посол - РИА Новости, 09.02.2026
Россия готова нарастить поставки пшеницы в Египет, заявил посол
Россия поставила в 2025 году в Египет более 8 миллионов тонн пшеницы и готова нарастить поставки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T04:36:00+03:00
2026-02-09T04:36:00+03:00
2026-02-09T04:36:00+03:00
экономика
россия
египет
каир (город)
георгий борисенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105123/99/1051239910_0:18:2500:1424_1920x0_80_0_0_c17e869088d91c474b30de79b2303c2d.jpg
https://ria.ru/20251220/egipet-2063511402.html
россия
египет
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105123/99/1051239910_290:0:2210:1440_1920x0_80_0_0_73288db5552d89b4d0f8a0362f812164.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, египет, каир (город), георгий борисенко
Экономика, Россия, Египет, Каир (город), Георгий Борисенко
Россия готова нарастить поставки пшеницы в Египет, заявил посол
Борисенко: Россия за год поставила в Египет более восьми миллионов тонн пшеницы