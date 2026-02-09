Рейтинг@Mail.ru
Россия готова нарастить поставки пшеницы в Египет, заявил посол
04:36 09.02.2026
Россия готова нарастить поставки пшеницы в Египет, заявил посол
Россия готова нарастить поставки пшеницы в Египет, заявил посол
Россия поставила в 2025 году в Египет более 8 миллионов тонн пшеницы и готова нарастить поставки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий... РИА Новости, 09.02.2026
экономика
россия
египет
каир (город)
георгий борисенко
россия
египет
каир (город)
экономика, россия, египет, каир (город), георгий борисенко
Экономика, Россия, Египет, Каир (город), Георгий Борисенко
Россия готова нарастить поставки пшеницы в Египет, заявил посол

Борисенко: Россия за год поставила в Египет более восьми миллионов тонн пшеницы

© РИА Новости / Сергей Венявский
Уборка урожая зерновых культур - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Сергей Венявский
Перейти в медиабанк
Уборка урожая зерновых культур. Архивное фото
КАИР, 9 фев - РИА Новости, Рустам Имаев. Россия поставила в 2025 году в Египет более 8 миллионов тонн пшеницы и готова нарастить поставки, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"В 2025 году Россия поставила в Египет более 8 миллионов тонн пшеницы. Фактически мы удовлетворили все те заявки, которые подавали наши египетские партнеры на приобретение российского зерна. И мы можем поставлять сюда еще больше", - сообщил Борисенко.
Дипломат обратил внимание на то, что Египет остается крупнейшим покупателем российского зерна.
Экономика, Россия, Египет, Каир (город), Георгий Борисенко
 
 
