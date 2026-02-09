В АдГ призвали вернуться к пониманию, что Россия является частью Европы

БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Странам НАТО следует как можно скорее вернуться к пониманию того, что Россия является частью Европы и с ней необходимо налаживать прямые контакты, заявил сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Были и заявления федерального канцлера (Фридриха Мерца – ред.), например, по поводу якобы российских дронов над Германией. Там была выстроена картина угрозы, которой на самом деле не существовало. Это были фейковые новости. Никаких российских дронов не было", - подчеркнул Крупалла.
В этой связи он призвал как можно быстрее вернуться к диалогу с Россией и выразил надежду, что глава немецкого кабмина вместо подобных речей начнет стремиться к прямым контактам с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нам снова необходимо пространство для деэскалации", - добавил он.
Мерц 29 января отверг призывы представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, провести прямые переговоры с Москвой по Украине. В то же время он отметил, что внимательно наблюдает за текущими переговорами по урегулированию конфликта на Украине и надеется на их скорейшее завершение.