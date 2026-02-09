В АдГ призвали вернуться к пониманию, что Россия является частью Европы

БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Странам НАТО следует как можно скорее вернуться к пониманию того, что Россия является частью Европы и с ней необходимо налаживать прямые контакты, заявил сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.