Рейтинг@Mail.ru
В Боливии работают над решением проблем запуска ядерного центра "Росатома" - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 09.02.2026
https://ria.ru/20260209/rosatom-2073324955.html
В Боливии работают над решением проблем запуска ядерного центра "Росатома"
В Боливии работают над решением проблем запуска ядерного центра "Росатома" - РИА Новости, 09.02.2026
В Боливии работают над решением проблем запуска ядерного центра "Росатома"
Власти Боливии заинтересованы в завершении строительства центра ядерных исследований "Росатома", работают над решением имеющихся проблем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T22:41:00+03:00
2026-02-09T22:41:00+03:00
в мире
боливия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993799453_0:489:2249:1754_1920x0_80_0_0_ab998c4fa2ee26fa554badf276e84344.jpg
https://ria.ru/20260205/aes-2072504194.html
https://ria.ru/20260203/rosatom-2071974746.html
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0f/1993799453_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7997e37201daf79a7a7895ec0951b9b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Боливия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Боливии работают над решением проблем запуска ядерного центра "Росатома"

Власти Боливии работают над решением проблем запуска ядерного центра "Росатома"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтроительство АЭС
Строительство АЭС - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Строительство АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 9 фев - РИА Новости. Власти Боливии заинтересованы в завершении строительства центра ядерных исследований "Росатома", работают над решением имеющихся проблем, сообщил РИА Новости замминистра по альтернативной энергетике Боливии Луис Эдуардо Осорио.
"В настоящее время ведётся установка ядерного реактора. Работы идут полным ходом, но есть задержка, в основном из-за ограничений, с которыми в настоящее время сталкиваются россияне в связи с международной ситуацией... Мы ищем способы решения этих проблем, потому что это боливийский актив, который нам необходимо использовать. Поэтому цель состоит именно в том, чтобы найти решения, которые позволят этим активам работать и приносить пользу обществу", - сказал он.
Установка корпуса реактора ВВЭР-1200 на АЭС Руппур в Бангладеш - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш
5 февраля, 16:17
Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализует Агентство по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом".
В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтронно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
Курская атомная станция - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
"Росатом" планирует начать "зеленую" промышленную переработку топлива АЭС
3 февраля, 15:46
 
В миреБоливияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала