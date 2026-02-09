В Боливии работают над решением проблем запуска ядерного центра "Росатома"

https://ria.ru/20260209/rosatom-2073324955.html
2026-02-09T22:41:00+03:00
боливия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
боливия
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 9 фев - РИА Новости. Власти Боливии заинтересованы в завершении строительства центра ядерных исследований "Росатома", работают над решением имеющихся проблем, сообщил РИА Новости замминистра по альтернативной энергетике Боливии Луис Эдуардо Осорио.
"В настоящее время ведётся установка ядерного реактора. Работы идут полным ходом, но есть задержка, в основном из-за ограничений, с которыми в настоящее время сталкиваются россияне в связи с международной ситуацией... Мы ищем способы решения этих проблем, потому что это боливийский актив, который нам необходимо использовать. Поэтому цель состоит именно в том, чтобы найти решения, которые позволят этим активам работать и приносить пользу обществу", - сказал он.
Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализует Агентство по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом
".
В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтронно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.