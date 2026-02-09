Рейтинг@Mail.ru
Роботизация в России набирает устойчивый темп, заявил Катырин
15:04 09.02.2026 (обновлено: 15:08 09.02.2026)
Роботизация в России набирает устойчивый темп, заявил Катырин
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРобот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединённой компании "Русал" в окрестностях города Саяногорска
Робот на участке формирования и упаковки пакетов слитков из алюминиевого сплава в литейном цехе Хакасского алюминиевого завода (ХАЗ) объединённой компании "Русал" в окрестностях города Саяногорска. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Роботизация - один из ключевых инструментов модернизации промышленности - набирает в РФ устойчивый темп, ограничения на зарубежное оборудование стимулировали спрос на отечественные решения, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Роботизация в России набирает устойчивый темп. Она особенно востребована в металлургии, пищевой промышленности, логистике и машиностроении. Ограничения на зарубежное оборудование стимулировали спрос на отечественные решения", - сказал он.
В прошлом году в России, добавил глава ТПП РФ, "стартовал национальный проект "Средства производства и автоматизации", одна из его целей - повышение уровня промышленной роботизации в России".
"Более того, с 2026 года отечественные производители промышленной робототехники и комплектующих для нее могут получать субсидии на погашение займов, полученных от Фонда развития промышленности. Для этого компаниям нужно подать заявку в Минпромторг", - заметил собеседник агентства.
Он напомнил, что, по данным Минпромторга России, на 10 тысяч сотрудников приходится 29 промышленных роботов. "Планируется, что к 2030 году РФ войдет в топ-25 стран по плотности промышленной роботизации, которая с 29 сейчас единиц промроботов увеличится до 145. Роботизация и автоматизация процессов позволят не только снизить затраты, но и повышать производительность и качество. Это один из ключевых инструментов модернизации промышленности, и его роль только возрастает", - заключил Катырин.
РоссияСергей КатыринТоргово-промышленная палата РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиЭкономика
 
 
