Данные ЦБ показали, сколько заработала Россия на резервах за четыре года
22:45 09.02.2026
Данные ЦБ показали, сколько заработала Россия на резервах за четыре года
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские резервы с февраля 2022 года увеличились на 203 миллиарда долларов, при этом рост стоимости золотого запаса полностью компенсировал снижение валютных активов, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, золотой запас России за последние четыре года вырос со 132,3 миллиарда долларов на 1 февраля 2022 года до 402,7 миллиарда на 1 февраля текущего года. Причем основной рост пришелся на 2024 и 2025 годы, за которые металлические активы выросли примерно на 250 миллиардов долларов благодаря росту цен на золото.
Такого бурного роста было достаточно, чтобы перекрыть сокращение валютных резервов - за последние четыре года они снизились с 498 миллиардов долларов до 430,9 миллиарда.
Банкнота Банка России номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в первой десятке банков
Экономика Россия Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
