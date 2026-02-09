В Москве спасли мужчину, провалившегося в полынью на реке

© Фото : ГКУ "МГПСС" Спасатели достают мужчину из ледяной полыньи на Москве-реки в районе Ростовской набережной