Рейтинг@Mail.ru
В Москве спасли мужчину, провалившегося в полынью на реке - РИА Новости, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 09.02.2026 (обновлено: 13:01 09.02.2026)
https://ria.ru/20260209/reka-2073175120.html
В Москве спасли мужчину, провалившегося в полынью на реке
В Москве спасли мужчину, провалившегося в полынью на реке - РИА Новости, 09.02.2026
В Москве спасли мужчину, провалившегося в полынью на реке
Столичные спасатели вытащили из ледяной полыньи в 40 метрах от берега Москвы-реки в районе Ростовской набережной мужчину, пострадавший передан врачам для... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:55:00+03:00
2026-02-09T13:01:00+03:00
происшествия
москва
гочсипб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073175496_0:81:1340:835_1920x0_80_0_0_668fdd0c2f441dc7fa042467125bda56.jpg
https://ria.ru/20260209/kamchatka-2073135694.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073175496_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_d6624e3cd7b49a976c8efcf964258860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, гочсипб
Происшествия, Москва, ГОЧСиПБ
В Москве спасли мужчину, провалившегося в полынью на реке

Спасатели вытащили мужчину из ледяной полыньи на Москве-реке

© Фото : ГКУ "МГПСС"Спасатели достают мужчину из ледяной полыньи на Москве-реки в районе Ростовской набережной
Спасатели достают мужчину из ледяной полыньи на Москве-реки в районе Ростовской набережной - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : ГКУ "МГПСС"
Спасатели достают мужчину из ледяной полыньи на Москве-реки в районе Ростовской набережной
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Столичные спасатели вытащили из ледяной полыньи в 40 метрах от берега Москвы-реки в районе Ростовской набережной мужчину, пострадавший передан врачам для госпитализации, сообщает в своем Telegram-канале департамент ГОЧСиПБ.
"Девятого февраля в службу "112" Москвы поступило сообщение о происшествии: в районе Ростовской набережной в Москве-реке замечен человек. В 40 метрах от берега спасатели обнаружили и подняли из ледяной полыньи пострадавшего", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пострадавший был доставлен на берег и передан прибывшей бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.
Эвакуация пожилого мужчины в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
На Камчатке спасли мужчину, едва не замерзшего в сугробе
Вчера, 10:35
 
ПроисшествияМоскваГОЧСиПБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала