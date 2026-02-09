https://ria.ru/20260209/reka-2073175120.html
В Москве спасли мужчину, провалившегося в полынью на реке
В Москве спасли мужчину, провалившегося в полынью на реке - РИА Новости, 09.02.2026
В Москве спасли мужчину, провалившегося в полынью на реке
Столичные спасатели вытащили из ледяной полыньи в 40 метрах от берега Москвы-реки в районе Ростовской набережной мужчину, пострадавший передан врачам для... РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T12:55:00+03:00
2026-02-09T12:55:00+03:00
2026-02-09T13:01:00+03:00
происшествия
москва
гочсипб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073175496_0:81:1340:835_1920x0_80_0_0_668fdd0c2f441dc7fa042467125bda56.jpg
https://ria.ru/20260209/kamchatka-2073135694.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073175496_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_d6624e3cd7b49a976c8efcf964258860.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гочсипб
Происшествия, Москва, ГОЧСиПБ
В Москве спасли мужчину, провалившегося в полынью на реке
Спасатели вытащили мужчину из ледяной полыньи на Москве-реке