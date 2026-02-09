https://ria.ru/20260209/rebenok-2073142416.html
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса - РИА Новости, 09.02.2026
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса
Московские врачи спасли 10-летнего ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса, сообщил столичный департамент здравоохранения. РИА Новости, 09.02.2026
2026-02-09T11:03:00+03:00
2026-02-09T11:03:00+03:00
2026-02-09T11:03:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
https://ria.ru/20260205/opukhol-2072361726.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, москва
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Общество, Москва
Московские врачи спасли ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса
В Москве врачи спасли 10-летнего ребенка, проглотившего палочку от чупа-чупса